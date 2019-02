Kleinwallstadt: Bankangestellte verhindern Trickbetrug

Laut Polizei hatte ein bislang Unbekannter den 83-Jährigen an Dienstag angerufen und ihm vorgegaukelt, ein Freund seines Sohnes zu sein. Für die Aufnahme eines Kredits würden sie dringend kurzfristig 25.000 Euro benötigen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, gab der Anrufer an, bereits bei einem Notar in Frankfurt zu warten.

Vorbildliches Verhalten der Bankangestellten

Der Senior schöpfte keinen Verdacht. Er ging zu seiner Bank, um den geforderten Betrag abzuheben. Den Angestellten der Bank kam die ungewöhnlich hohe Abhebung jedoch verdächtig vor. Sie verständigten die Polizei. Dem vorbildlichen Verhalten der Bankangestellten ist es zu verdanken, dass der 83-Jährige seine Ersparnisse nicht einem Boten ausgehändigt hat.

Verdächtige Anrufer der Polizei melden

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unbekannten Anrufern, die am Telefon Geld fordern. Wem eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt, soll unter der Notrufnummer 110 die Polizei informieren.