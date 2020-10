Kleinwagenfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Laster bei Roth

Der tragische Unfall ereignete sich am Freitagfrüh an einer Baustelle auf der B2 bei Roth. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 05.40 Uhr mit seinem Sattelschlepper in den Baustellenbereich an der B2-Anschlussstelle Roth gefahren. Dort ist die Bundesstraße auf eine Spur pro Fahrtrichtung beschränkt.

Kleinwagen gerät auf die falsche Fahrspur

Aus bisher unbekannten Gründen kam ein 59-jähriger Kleinwagen-Fahrer auf die Fahrspur des Lastwagens. Laut Polizei stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Der Kleinwagenfahrer starb noch an der Unfallstelle. Auch der Lkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Den genauen Unfallhergang soll nun ein Gutachter klären. Die B2 war an der Unfallstelle über Stunden gesperrt.