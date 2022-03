Kleinwagen kracht bei Zirndorf ungebremst in Traktor

Ein Mann ist heute Nachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Zirndorf (Landkreis Fürth) ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Mittelfranken war der Fahrer eines Kleinwagens offenbar bei Rot über eine Ampel gefahren. Dabei übersah er wohl ein Traktorgespann und konnte ihm nicht mehr ausweichen.

Noch am Unfallort verstorben

Der Kleinwagen krachte ungebremst in das Gespann. Dabei wurde der Fahrer des Kleinwagens so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Traktors wurde den Angaben nach nicht verletzt. Die Unfallstelle ist für die Aufräumarbeiten gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache herangezogen.