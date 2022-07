Kleintransporter kracht in Regionalbahn - Fahrer schwer verletzt

Samstag kurz vor Mitternacht: Eine Regionalbahn ist auf der Strecke zwischen Kempten und Ulm unterwegs. Etwa 40 Menschen sind an Bord. Zeitgleich blinken am halbseitig beschrankten Bahnübergang in der Reuttier Straße in Neu-Ulm die roten Warnlichter, die Schranken sind herunter gelassen.

Fahrer wird aus dem Kleintransporter geschleudert

Da nähert sich der 33-jährige Fahrer eines Kleintransporters dem Bahnübergang. Doch statt anzuhalten, schlängelt er sich um die Schranken herum und versucht, mit seinem Wagen auf die andere Seite des Übergangs zu gelangen. Zu spät: Mit ungebremster Wucht erfasst die Regionalbahn den Kleintransporter. Die Wucht des Aufpralls ist so groß, dass der Mann aus dem Fahrerhaus geschleudert, der Transporter noch mehrere hundert Meter mit gezerrt wird. Dann kommt die Bahn zum Stehen. So soll sich der Unfall in der Nacht auf Sonntag in Neu-Ulm laut Polizei zugetragen haben.

Saß der 33-Jährige mit Alkohol am Steuer?

Rettungskräfte fanden den schwerverletzten Fahrer des Kleintransporters mehrere hundert Meter vom Autowrack entfernt liegen. Der Mann wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, wurde sein Blut auf einen möglichen Alkoholkonsum hin untersucht. Das Ergebnis der Probe ist nicht bekannt.

Behinderungen auf der Bahnstrecke Ulm-Kempten

Sowohl die Lokführerin als auch die etwa 40 Fahrgäste der Regionalbahn blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro. Bei dem Einsatz waren die Kräfte mehrerer Polizeidienststellen, Beamte der Bundespolizei, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Aufgrund der starken Beschädigung an der Gleisanlage kommt es in dem betroffenen Bahnabschnitt auch weiterhin zu Behinderungen, so die Polizei.