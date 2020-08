Kleinste Schule der Oberpfalz behält zweite Kombiklasse

An der kleinsten Grundschule Bayerns in Trausnitz (Landkreis Schwandorf) gibt es auch im kommenden Schuljahr zwei Klassen. Das Kultusministerium hat die geplante Verlagerung der Kombiklasse 3 und 4 ins acht Kilometer entfernte Pfreimd zurückgenommen, wie Trausnitzs Bürgermeister Martin Schwandner (Freie Wähler) am Freitag mitgeteilt hat. Schwandner beruft sich eine entsprechende Mitteilung der Staatssekretärin im Kultusministerium, Anna Stolz.

Damit ist der weitere Bestand der Naturpark-Grundschule Trausnitz eher gesichert. Nach den ursprünglichen Plänen hätte es im neuen Schuljahr in Trausnitz nur eine einzige Klasse mit 14 Schülerinnen und Schülern als Kombiklasse 1 und 2 gegeben. In Bayern gilt der Grundsatz, dass eine Schulklasse mindestens 13 Schülerinnen und Schüler haben muss. In der Kombiklasse 3/4 in Trausnitz wären es weniger als zehn Kinder.

Kampf um die Grundschule

Bürgermeister Schwandner ist jetzt zuversichtlich, dass damit die Delle bei der Schülerzahl der Grundschule überwunden ist. Derzeit leben nach seinen Angaben knapp 70 Kinder im Alter bis sechs Jahren in der Gemeinde mit rund 950 Einwohnern.

Trausnitz kämpft seit Jahren um seine Grundschule. Der Bürgermeister Schwandner beruft sich dabei auf eine Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Regierungserklärung von 2018, wonach keine Schule geschlossen wird.