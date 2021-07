Kleinrinderfeld: Unbekannter sendet Drohschreiben an Beamten

Es ist unklar, wer es auf den Verwaltungsbeamten im unterfränkischen Kleinrinderfeld abgesehen haben könnte. Nachdem der Mann einen anonymen Drohbrief mit einer Patrone erhalten hat, ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Einzelheiten nennt sie aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht. Laut Bürgermeister Harald Engbrecht (Unabhängige Wählergemeinschaft) führte der Verwaltungsbeamte zuletzt überwiegend administrative Aufgaben aus.

Betroffener Beamter hat vorher schon Anzeige erstattet

Zuerst hatte die "Main-Post" über den Fall berichtet. Demnach stand in dem Drohschreiben an den Beamten: "Wir werden dich kriegen." Der Betroffene selbst habe aber in der Vergangenheit schon einmal wegen Verleumdung Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Grund: Während der Kommunalwahl 2020 ging in Kleinrinderfeld offenbar das Gerücht um, er verquicke seine Verwaltungsarbeit mit Werbung für die SPD.

Alle Gemeinderatsfraktionen sprachen dem bedrohten Mitarbeiter ihre "uneingeschränkte Unterstützung" zu. Bürgermeister Engbrecht sagte: "Ich verurteile diese Straftat auf das Schärfste."