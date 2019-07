Kleinkind stürzt in Langfurth fünf Meter in die Tiefe

Ein eineinhalbjähriges Kind hat in Langfurth bei Schöfweg (Lkr. Freyung-Grafenau) einen Sturz aus fünf Metern Höhe schwer verletzt überlebt.

Bub wird mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Laut Polizei passierte der Unfall am Montagmittag. Das Kleinkind stürzte in einem unbeobachteten Moment aus dem Fenster einer Mietswohnung im ersten Stock in die Tiefe und schlug auf Granitpflaster auf. Der kleine Junge wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Bub kurz unbeaufsichtigt

Die näheren Hintergründe des Unglücksfalls müssten noch abgeklärt werden, so die Polizei in Grafenau. Bisher ist nur bekannt, dass die Mutter mit Hausarbeiten beschäftigt war, als das Kind aus dem Fenster stürzte. Laut Polizei war der Bub nur kurz unbeaufsichtigt.