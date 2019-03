Kleinkind in Löschteich tödlich verunglückt

Der einjährige Junge war in den Teich gefallen, als er mit einer Gruppe von Erwachsenen und Kindern am Ortsrand nahe des ehemaligen Klosters von Lülsfeld unterwegs war.

Ärzte konnte das Kind nicht mehr retten

Der Junge wurde noch am Montag mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen und später in eine Klinik in München verlegt. In den Abendstunden des Dienstags verstarb der kleine Junge aber trotz aller Bemühungen der Ärzte an den Folgen des Unglücks.

Unfallhergang ist unklar

Warum das Kind ins Wasser fiel, ist bisher noch unklar und wird jetzt von der Polizei untersucht. Der Löschteich am Kloster wird von den Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr nur sporadisch für Übungen genutzt.