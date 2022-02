Kleinheubacher Geschäftsmann berichtet von Flucht aus Lwiw

Der Kleinheubacher Geschäftsmann Peter Brylski hat seit 2008 immer wieder geschäftlich in der Ukraine zu tun. Als die Invasion durch russische Truppen begann, war er dort gerade für den Futtermittelhersteller "Josera" aus Kleinheubach im Einsatz.

Es gelang ihm, rechtzeitig zu fliehen. Mittlerweile ist er auch sicher zu Hause angekommen. "Wir hatten uns ja einen sogenannten Fluchtplan aufgebaut mit einem Auto, dass wir sofort aus Lwiw zur polnischen Grenze aufbrechen können."

Brylski verlässt Ukraine vor der Flüchtlingswelle

Die Firma unterhält nach Angaben von Brylski in Lwiw, etwa 500 Kilometer westlich von Kiew, eine Niederlassung mit etwa 50 Angestellten. Gestern früh, als er von dem russischen Angriff auf die Ukraine hörte, setzte er sich sofort mit zwei Mitarbeitern ins Auto und machte sich auf den Weg zur polnischen Grenze.

"Dort hat der Grenzübertritt am frühen Nachmittag etwa drei Stunden gedauert. Wir hatten Glück, ich glaube wir waren noch rechtzeitig vor der ganz großen Flüchtlingswelle aus Lwiw weggekommen." Es habe keine größeren Staus gestern Vormittag gegeben.

Vor allem Familien fliehen

Am Grenzübergang zu Polen seien einige gestresste Väter und Mütter mit ihren Kindern und ältere Menschen gewesen, die die Ukraine schnell verlassen wollten. Die Stimmung sei gedrückt, aber immer noch gefasst gewesen. "Die polnischen Beamten haben auch darauf geachtet, dass Frauen und Kinder vorgelassen werden und nicht im Kalten stehen mussten," so Brylski.

Zurück in der Heimat hält Peter Brylski weiter Kontakt zu den Mitarbeitern. Es seien, soweit er weiß, alle in Sicherheit. Das Kleinheubacher Unternehmen Josera habe jetzt den Fokus auf seine Mitarbeiter und entsprechende Hilfen für sie gelegt. Man habe ihnen bereits Unterstützung angeboten, zumal die Firma auch in Polen eine Niederlassung habe.