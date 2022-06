Kleinflugzeug nahe Schloss Elmau abgestürzt

Rund um das Schloss Elmau im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen patrouilliert seit Tagen die Polizei, Fahrzeuge werden kontrolliert, Gullydeckel versiegelt – die Anspannung vor dem G7-Gipfel liegt in der Luft. Heute dann die Meldung eines abgestürzten Kleinflugzeugs in der Nähe des Tagungsortes.

Kein Bezug zum G7-Gipfel

Die Polizei gibt aber Entwarnung: Mit dem bevorstehenden G7-Gipfel habe dieser Unfall nichts zu tun. Es handle sich vielmehr "um ein Unfallgeschehen". Der Pilot und sein Co-Pilot, die beide aus Österreich stammen, wurden bei dem Absturz körperlich nicht verletzt, erlitten aber einen Schock.

Flugzeuginsassen lösen Not-Fallschirm aus

Die beiden Österreicher waren laut Polizei gegen 17 Uhr mit ihrem Ultraleichtflugzeug in Schwierigkeiten geraten. Warum ist noch völlig unklar. Die Männer lösten den Flugzeug-Not-Fallschirm aus und stürzten in einem Waldstück am Ferchensee bei Mittenwald ab – Luftlinie nur wenige Kilometer von Schloss Elmau entfernt.

Die genaue Ursache wird nun untersucht. Die Absturzstelle befindet sich in unwegsamen Gelände, die Bergung wird sich deshalb schwierig gestalten, so eine Polizeisprecherin.