Kleinflugzeug in Bad Kissingen abgestürzt

Das Kleinflugzeug ist direkt an einem Radweg in der Nähe der Oberen Saline in Bad Kissingen aufgeschlagen. Rauchende Trümmerteile liegen auf dem Gelände der Kurgärtnerei. Mitarbeiter der Kurgärtnerei haben noch vor Eintreffen der Feuerwehr versucht, die Flammen zu löschen. Die Maschine ist offenbar komplett zerstört worden. Nach Angaben der Feuerwehr hat sich eine Person in der Maschine befunden.

Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Der Unglücksort ist knapp 1,5 Kilometer vom Kissinger Flugplatz entfernt. Ob die Maschine auf dem Weg dorthin war, ist aber unklar.