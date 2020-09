Kleinere Warnstreiks bei Verdi auch in Mittelfranken

In Mittelfranken startet die Gewerkschaft am Dienstag (22.09.20) zunächst mit kleineren Aktionen, so Rita Wittmann, Verdi-Geschäftsführerin für Mittelfranken gegenüber dem BR.

Mittagspausenaktionen geplant

In Nürnberg und Erlangen kommt es laut Wittmann nur zu "kleinen Mittagspausenaktionen" bei verschiedenen Bereichen in der Stadtverwaltung. Dort ginge es darum, die Beschäftigten zu informieren und vor allem zu mobilisieren. Sie sollen dann bei den kommenden betriebsnahen Streiks präsent sein, die in der kommenden Woche stattfinden werden, so Wittmann.

In einzelnen Betrieben sind heute auch sogenannte Arbeitsstreiks geplant. Dabei werden zum Beispiel im Klinikum Fürth gezielt Mitarbeiter aus dem Betrieb geholt, die die kommenden Streiks vorbereiten sollen. Kitas werden noch nicht bestreikt. Wichtig sei es Verdi aber vor allem, auch Eltern und Bürger mit einzubinden. Diese sollten Verantwortung übernehmen und auf die jeweiligen Bürgermeister und Kämmerer einwirken. "Sie sollen dort anrufen, Briefe schreiben, dass wenn nichts passiert, es bald gar keine Kita-Plätze mehr gibt. Die Öffentlichkeit muss merken, dass wir an der Grenze sind", sagte die Vertreterin von Verdi.

4,8 Prozent mehr Geld gefordert

Im Tarifstreit über die Gehälter der 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen rufen die Gewerkschaften für Dienstag (22.09.20) ab 06.00 Uhr regional zu ersten Protestaktionen und Warnstreiks auf. Betroffen sind unter anderem städtische Behörden und Betriebe in mehreren Bundesländern. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 4,8 Prozent höhere Löhne, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr Geld. Die Arbeitgeber legten bislang kein Angebot vor.

Auch das Thema "Entlastung der Beschäftigten" soll Thema bei den Verhandlungen sein, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Am 22. Oktober ist dafür die dritte und letzte Runde geplant.