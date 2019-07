Während die Zahl der sogenannten großen Waffenscheine, die zum Führen von Schusswaffen außerhalb der eigenen Wohnung berechtigen, gesunken ist, stieg die Zahl der Waffenbesitzkarten und noch stärker die der kleinen Waffenscheine. Letztere legitimieren das Mitführen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Seit 2014 hat sich die Zahl der Besitzer des kleinen Waffenscheins mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Antwort des bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor.

Schulze sieht "Trend zur Selbstbewaffnung"

Deren Landtags-Fraktionschefin, Katharina Schulze, hält das für keine gute Entwicklung. "Wenn man die Zahlen insgesamt anschaut, kann man klar sagen, der Trend zur Selbstbewaffnung in Bayern nimmt weiter zu. Und das ist ein insgesamtes Problem", erklärt Schulze. "Wenn von den 13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Bayern fast jeder Neunte statistisch eine Schusswaffe oder eine Waffe hat, dann finde ich das besorgniserregend." In Bayern gab es Ende 2018 fast 1,2 Millionen registrierte Schusswaffen.

Herrmann spricht von "hoher Gefahr" bei Reichsbürgern

Besonders problematisch ist für Schulze, dass sich unter deren Besitzern eine wachsende Zahl an Personen befindet, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beobachtet diese Entwicklung mit Sorge – allein, was die Szene der Reichsbürger angeht. "Wo wir feststellen, dass die weit überdurchschnittlich in Waffenbesitz sind als Jäger, als Sportschützen. Dass von denen auch eine hohe Gefahr ausgeht und sie offensichtlich auch bereit sind, diese Schusswaffen gegen andere Menschen dann auch einzusetzen", so Herrmann.