Kleiner roter Knopf: Hausnotruf rettet seit 40 Jahren Leben

Schnelle Hilfe nach einem Sturz oder bei Herzproblemen: Der kleine rote Knopf am Handgelenk oder um den Hals ermöglicht älteren, allein lebenden Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung. Ein Erfolgsmodell seit mehr als 40 Jahren, davon ist Lothar Ellenrieder vom Bayerischen Roten Kreuz in Augsburg überzeugt.

Rund um die Uhr erreichbar

Das bayerische Rote Kreuz bietet den Hausnotruf neben anderen Rettungsdiensten, wie zum Beispiel den Johannitern oder den Maltesern, an. Das Prinzip: Mit einem kleinen Gerät sind die Seniorinnen und Senioren per Knopfdruck mit der jeweiligen Hausnotrufzentrale verbunden, rund um die Uhr. Dort ist auch ein Datenblatt hinterlegt, das die wichtigsten Informationen zu den Personen enthält, wie etwa Alter und Vorerkrankungen.

Nachbarn werden alarmiert

Über den Hausnotruf können aber auch erste Kontaktpersonen alarmiert werden, wie z.B. Nachbarn. Die sind laut Lothar Ellenrieder nämlich oftmals schneller als der Rettungsdienst und können gleich helfen. Oft reicht es ja schon, wenn man einem gestürzten Senior wieder aufhilft. Bei gravierenden Verletzungen läuft aber automatisch eine Alarmkette an, bei der dann der Rettungsdienst kommt.

Nicht nur bei alten Menschen sinnvoll

Wer an einer chronischen Krankheit leidet und alleine lebt, für den kann auch schon in jüngeren Jahren ein Hausnotruf sinnvoll sein, betont Lothar Ellenrieder. Immer dann nämlich, wenn man zwar noch merke, dass man jetzt gleich umkippe oder falle, aber das so schnell geht, dass man nicht mehr telefonieren kann. Den roten Knopf drücken und damit die Nachbarn und den Rettungsdienst verständigen, das gehe aber oft noch, erklärt Ellenrieder.

Kosten können von Pflegekasse übernommen werden

Kostenlos ist der Hausnotruf allerdings nicht. 26 Euro kostet er beim Bayerischen Roten Kreuz im Monat. Es lohnt sich aber auf alle Fälle bei der Pflegekasse nachzufragen, ob die das nicht bezahlt. Schließlich können dank des Hausnotrufs viele Senioren selbstständig zu Hause wohnen und brauchen keinen Platz im Pflegeheim.