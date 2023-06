Kleiner Parteitag: Wohin steuert die CDU?

Die Unzufriedenheit der Deutschen mit der Ampelregierung ist so hoch wie noch nie. Aber die Unzufriedenen wenden sich nicht hoffnungsvoll den Unionsparteien zu, sie wandern lieber zur AfD. Ein solches Bild zeichnen Befragungen seit Monaten. Die CDU stellt sich viele Fragen: Warum profitiert die Partei nicht stärker von der Schwäche der Bundesregierung? Kann man alles auf die langen Merkel-Jahre schieben? Und wollte Friedrich Merz die AfD nicht halbieren? Die Schuldfrage ist eine vielschichtige.

Vertrauen in die CDU zurückgewinnen

Generalsekretär Mario Czaja spricht es deutlich aus. Die CDU führe zwar seit langer Zeit in den Umfragen, aber es sei immer noch nicht genügend Vertrauen in die CDU vorhanden. Einige hielten die CDU nicht für glaubwürdig genug, so Czaja, und andere hielten die Partei nicht für attraktiv genug. Damit stellt der Generalsekretär seiner Partei ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus. Viele in der Partei fragen sich, ob die CDU in manchen Debatten auch wirklich den richtigen Ton trifft. An mancher Wortwahl war der Parteichef höchstselbst beteiligt.

Friedrich Merz nannte Kinder von Migranten "kleine Paschas". Flüchtlingen aus der Ukraine unterstellte er "Sozialtourismus". Am liebsten schimpft er auf den angeblichen Zwang zum Gendern. In seinem jüngsten Newsletter schreibt Merz, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gingen ein paar Hundert Stimmen mehr zur AfD. Die jungen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen und Daniel Günther rollen bei solchen Äußerungen mit den Augen.

"Keinen Scheiß erzählen"

Daniel Günther hat in letzter Zeit die deutlichsten kritischen Worte gefunden. Wörtlich riet der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein via "Süddeutscher Zeitung" seiner Partei: "Keine Debatten über das Gendern und andere Nebensächlichkeiten führen - den Leuten halt keinen Scheiß erzählen."

Der "Scheiß" machte in der Partei schnell die Runde. Weil der Satz von Günther sinnbildlich dafürsteht, dass die CDU in aktuellen Debatten zwar viel kritisiert, aber wenige Lösungen aufzeigt. Friedrich Merz hatte der Ampelregierung einst eine "konstruktive Opposition" versprochen. Oft geht es aber über ein Schimpfen auf die Fehler der Regierung nicht hinaus. In der Heizungsdebatte sammelte die CDU lieber Unterschriften, statt eine eigene Lösung für den klimafreundlichen Hausbau zu präsentieren.

AfD schwebt wie ein Geist über dem Treffen

Friedrich Merz gefallen Empfehlungen von Ministerpräsidenten nicht. Der Parteichef gab bei seiner Auftaktrede am Freitag zu, die CDU könnte noch zulegen. Eine reine Ausrichtung auf die Mitte, wie Hendrik Wüst und Daniel Günther es in Zeitungsbeiträgen forderten, teilt er nicht. Der Wahlerfolg für Kai Wegner in Berlin habe nämlich auch damit zu tun, dass die CDU die Probleme mit Migranten angesprochen habe.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte jüngst in einem Zeitungsartikel gemahnt, dass es gefährlich sei, den Populisten hinterher zu rennen. Was alle eint, ist die feste Überzeugung, dass die CDU die AfD nicht rechts überholen kann. Als er beim kleinen Parteitag die CDU kämpferisch in der Mitte verortet, bekommt Wüst keinen Applaus von Parteichef Friedrich Merz.

Halbierung der AfD nicht gelungen

Wie Friedrich Merz die AfD wieder verkleinern will, hat er bislang nicht ausführlich dargestellt. Er macht zwar aufgrund der Umfragen und des Erstarkens der AfD "eine handfeste Krise der Demokratie" aus. Wie er sein einstiges Versprechen einlösen will, unter seiner Führung werde er die AfD halbieren, hat Merz noch nicht verraten. Der Parteichef wollte sich daran messen lassen. Es wird spannend, wann hochrangige CDU-Leute irgendwann öffentlich fragen werden, was aus diesem Versprechen eigentlich geworden ist.

Der konservative Flügel lahmt

Angela Merkel hat die CDU in den Jahren unter ihrer Führung in die Mitte gezogen. Friedrich Merz war die Ausrichtung der ehemaligen Parteichefin immer zu liberal, sprach von der Merkels "Sozialdemokratisierung der CDU". Aber nun fällt es ihm schwer, der CDU wieder ein klares konservatives Profil zu geben. Wohin Merz die CDU führen will, ist auch eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt nicht klar.