Kleiner Laden - groß im Netz: Die "Spielkiste" in Lam

Erfolgreich online verkaufen, das können nicht nur die großen Händler. Die "Spielkiste" in Lam im Bayerischen Wald, ein traditioneller kleiner Holzspielzeug-Laden, hat seit 2003 einen eigenen Online-Shop. Damit sind Emmi und Guido Kollross, die Ladenbesitzer, so erfolgreich, dass sie jetzt sogar bei den "eBay Awards 2021" gewonnen haben, einem Preis der gleichnamigen Verkaufsplattform.

Online-Pioniere, aber ahnungslos beim Start

Als Emmi Kollross 1992 ihren Holzspielzeug-Laden im Tourismusort Lam gründete, liefen die Geschäfte zunächst noch gut. Aber der Umsatz ging mit den Jahren immer mehr zurück. Deshalb fing sie 2003 an, ein paar Sachen auf eBay anzubieten. Und schließlich baute sie sich im Netz ihren eigenen Online-Shop: die "Spielkiste.com". Ihr Mann Guido hatte Zweifel: "Ich war anfangs sehr skeptisch. Damals gab’s ja noch nicht so viel im Internet. Aber sie hat nicht locker gelassen."

Onlineverkauf sollte Laden retten

Emmi Kollross wollte mit dem Online-Verkauf, der anfangs finanziell nur ein Zubrot war, ihren kleinen Laden retten, den sie mit viel Herzblut betreibt. Aber die ersten Schritte im Netz waren mühsam, ständig stürzte zum Beispiel die Software ab. Ihr Glück war, dass ihr Sohn, damals Informatikstudent, eine eigene und bessere Software, speziell für kleine Händler, entwickelte. Diese wurde so erfolgreich, dass er sie bis heute auch an andere Händler verkauft. Jedes Software-Update lässt er aber bis heute von seiner Mama in der Praxis testen, bevor er es an seine Kunden weitergibt.

Onlineverkauf macht mehr Arbeit

Online verkaufen heißt aber nicht nur Päckchen schnüren. Im Gegenteil: Es ist mehr Arbeit als der normale Verkauf am Tresen, findet Emmi Kollross: "Das musst du dir echt hart verdienen! Der stationäre Händler steht in seinem Geschäft und bedient seine Kunden und hat eigentlich von Widerrufsrecht, von Verpackungsverordnung, oder von Rücksendungen keine Ahnung. Der braucht das auch nicht."

Um keine Abmahnungen zu kassieren, müssen zum Beispiel alle Texte auf der Homepage rechtssicher sein. Außerdem muss es online immer schnell gehen. Die Kunden erwarten, dass sofort geliefert und auch auf Fragen unverzüglich geantwortet wird - per Mail, oder sogar telefonisch, sagte Emmi Kollross: "Wenn du was vergisst oder nicht gleich erledigst, wird das sofort bestraft. Dann bestellt der Kunde nicht mehr bei uns oder gibt dir eine schlechte Bewertung. Das ist noch schlimmer. Wenn du viele schlechte Bewertungen hast, wirst du auch nicht mehr so oft angezeigt, gerade bei den Plattformen."