"Kleine Welten": Wie Kinder mit Spielzeug erzogen wurden

Kinder lernen mit dem Spielzeug fürs spätere Leben

Hinter jedem Exponat in den "Kleinen Welten" steckt eine besondere, eine eigene Geschichte. Das ist der Kuratorin wichtig, denn sie möchte zeigen, wie und mit was Kinder früher gespielt haben – und wie sie so auch erzogen worden sind. Gute Beispiele dafür sind die kleine Waschmaschine und der funktionstüchtige Puppenelektroherd mit Backofen aus den 50ern und 60ern. "Die Frauen sollten ja sehr früh ihren Platz kennen lernen. Da sind die 50er-Jahre ganz grässlich gewesen. Und diese Zugewandtheit an die Küche und den Mann zu versorgen, die Familie zu versorgen, das wurde natürlich damit holzhammertechnisch den kleinen Mädchen eingebrannt", erklärt die Kuratorin. An einem Spielzeug-Altar lernten die Kinder beispielsweise auch, wie sie sich während des Gottesdienstes zu verhalten haben.

100 Jahre altes Puppen-Grammophon funktioniert immer noch

In der Ausstellung sind unter anderem auch ein Kaufladen, ein Papiertheater, Handspielpuppen und sogar ein noch funktionierendes Puppen-Grammophon zu sehen. Das stammt aus dem Jahr um 1920. "Ich habe herzlich lachen müssen, als ich das Pigmyphone ausprobiert habe. Es kratzt ein bisschen, aber es macht tatsächlich Musik", sagt die Kuratorin. Auf den vier kleinen Schellackplatten sind unter anderem das Lied "Alle meine Entchen" und ein Stück aus der Oper Rigoletto.

Corona-Lockdown: Menschen stöbern im Keller

Wie das Grammophon sind viele Exponate Leihgaben. Manche wurden dem Maximilianmuseum aber auch geschenkt. Da hatte die Corona-Pandemie auch etwas Gutes, sagt Kuratorin von Berlin. Denn da war Zeit, im Keller und Dachboden mal aufzuräumen oder zu renovieren - und da kamen so manche Schätze wieder zu Tage, wie etwa eine vornehme Puppenstube um 1900. Mit dieser wurde nur unter Aufsicht von Erwachsenen gespielt - so auch die zwei Damen, die die Puppenstube dem Museum geschenkt haben. Wohl auch deswegen ist die Stube samt Ausstattung so gut erhalten. Die Sonderausstellung geht noch bis zum 5. Februar 2023, jeden Samstag gibt es Führungen um 15 Uhr, außer am 24. und 31. Dezember.