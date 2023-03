Kleine und große Helfer im Alter: Senioren-Musterwohnung in Roth

So lange wie möglich zuhause leben

Gerhard Kunz vom Pflegestützpunkt erklärt, dass im Landkreis etwa 80 Prozent der Menschen in ihren eigenen vier Wänden leben würden. Das heißt: Auf dem Land leben weniger Menschen zur Miete als in der Stadt. Und diesen Menschen sei es wichtig, so lange wie möglich in ihrem Haus leben zu können, auch wenn sie im Alter nicht mehr so mobil sind. Das stellt auch Wohnberaterin Carmen Fuhrmann bei ihren Führungen durch die Musterwohnung fest. "Ich denke, 99 Prozent der Menschen möchten auch im Alter zuhause leben. Da ist man unabhängig, da ist man selbständig“. Deswegen sei es wichtig, sich rechtzeitig beraten zu lassen, was sich zuhause umbauen lässt.

Beratung auch über finanzielle Unterstützung

Manche Hilfsmittel bekommen ältere oder hilfsbedürftige Menschen bezahlt, gewissermaßen auf Rezept. Beispielsweise ein Bett, in dem sich Höhe und Sitzstellung per Knopfdruck verstellen lassen. Der Pflegestützpunkt des Landkreises berät Betroffene, welche finanzielle Unterstützung sich für die Alltags- und Pflegemittel beantragen lassen. "Wir beraten die Leute dazu, wir machen Planungsvorschläge und realisieren immer die Förderungen dazu – über die Pflegekasse oder den Freistaat Bayern“, so Gerhard Kunz.

Landkreis hat Alter und Barrierefreiheit im Fokus

Die Musterwohnung TABEA im Landkreis Roth gibt es seit 2017. Damit war der Landkreis einer der ersten in Bayern, in der es ein solches Angebot eingerichtet wurde. Es sei ein Baustein von vielen, die der Landkreis Roth zu den Themen Älterwerden und Barrierefreiheit anbietet, erklärt Landrat Herbert Eckstein (SPD). Die Musterwohnung sei ein sehr niederschwelliges Angebot: “Altwerden wird weggeschoben“, so Eckstein. Deshalb habe man es einfach machen wollen. Hier könnten die Menschen Hilfsmittel anschauen und zum Teil auch ausprobieren. In der TABEA-Musterwohnung gibt es Führungen, die angemeldet werden müssen. Donnerstagsvormittags ist ein Besuch aber auch ohne Anmeldung möglich, auch wenn man nicht im Landkreis wohnt.

Musterwohnungen in allen Regierungsbezirken

TABEA in Roth war eine der ersten Musterwohnungen für barrierefreies und behindertengerechtes Wohnen in Bayern. Inzwischen gibt es in jedem Regierungsbezirk eine oder mehrere Musterwohnungen, die über das Wohnen im Alter informieren. In Bamberg gibt es beispielsweise das Livinglab, das Wohnlabor. Auch im Pflegestützpunkt in Coburg gibt es eine Musterwohnung zum Anschauen. Informationen bietet beispielsweise die Seite des Bundesfamilienministeriums mit dem Titel "Zuhause im Alter“.