Kleine Stoffelefanten als Botschafter für den guten Zweck

Antje Albert öffnet ihren Kofferraum – 150 Stoffelefanten hat sich heute extra von Nordrhein-Westphalen nach Höchstadt gebracht. In dem Laden "Spielekiste" in Höchstadt sollen diese nämlich Geld für den guten Zweck sammeln.

Antjes Sohn litt an DIPG

Antjes Sohn Ben starb im August letztes Jahr. Er litt an DIPG, einem diffusen intrinsischen Ponsgliom. Dieser Hirntumor tritt hauptsächlich bei Kindern zwischen vier und elf Jahren auf und ist nicht heilbar. Nach der Diagnose bleiben den Patienten meist nicht mehr als 18 Monate. So verstarb auch Antjes Sohn Ben mit nur vier Jahren.

Weil Ben von seiner Oma einen Stoffelefanten, genannt Bennifant, bekommen hat, war es für Antje klar, dass sie nach seinem Tod mehr davon zusammen mit ihrer Mutter näht. Die Familie gründete die Stiftung "Ben hilft" und sammelt mit ihren Bennifanten Geld für die Stiftung für innovative Medizin in München, die an dem Tumor forscht. Da der Tumor sehr selten auftritt, weiß man kaum etwas über DIPG.

Bennifanten gibt’s für eine Spende

Die Bennifanten von Antje gibt es in der Spielekiste in Höchstadt und Altenkunstadt gegen eine Spende von mindestens 20 Euro. Die Idee, die Stofftiere nach Mittelfranken zu bringen, hatte Stefan Danicic. Er betreut die "DIPG Armee" und "DIPG Fighter"; er ist auf Anjes Bennifanten über Facebook aufmerksam geworden.

Weihnachtsaktion für Oskar

Schon im vergangenen Jahr machte die Spielekiste in Höchstadt bei der Aktion "Weihnachten für Oskar" mit. Der Nürnberger Junge war ebenfalls an DIPG erkrankt. An einem Baum mit Zetteln, konnten Kunden Oskars Weihnachtswünsche erfüllen und darüber hinaus für die Forschung spenden. So kamen in nur drei Wochen 3.000 Euro zusammen.

Oskars Weihnachtswünsche wurden also noch erfüllt. Im Juni diesen Jahres ist er verstorben. Im Alter von sieben Jahren.