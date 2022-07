"Kleine Sensation": Seltene Kröte in Bamberg entdeckt

Durch Zufall hat Hobby-Ornithologe Gernot Garbe beim Vogelbeobachten in Bamberg eine seltene Krötenart entdeckt. Als "eine kleine Sensation" bezeichnete die Stadt Bamberg den Fund der Knoblauchkröte. Diese Tierart sei im Stadtgebiet zuletzt vor 25 Jahren nachgewiesen worden.

"Größtes Artensterben seit den Dinosauriern"

"Wir befinden uns im größten Artensterben seit den Dinosauriern, umso erfreulicher ist es, dass die Knoblauchkröte zurück in Bamberg ist", wird Umweltreferent Jonas Glüsenkamp in dem Schreiben zitiert. Der Fundort der geschützten Tierart war der stillgelegte Altlauf des Seebaches am Bamberger Flugplatz-Gelände an der Breitenau.

Kaulquappen größer als Kröte

Die Kaulquappen können zehn Zentimeter und länger werden, obwohl die ausgewachsene Kröte selbst nur sechs bis sieben Zentimeter misst. Ihren Namen hat die Knoblauchkröte, da sie zur Abwehr ein Sekret absondert, das nach Knoblauch riecht. Aufgrund ihrer Seltenheit ist sie streng geschützt.