Kleine Sensation: Metzger findet vermissten Ehering in Kuhmagen

Ein verlorener Ehering hat in Niederbayern auf ungewöhnliche Weise wieder zurück zu seinem Besitzer zurückgefunden. Ein Metzger aus Pleinting im Kreis Passau entdeckte ihn in einem Kuhmagen. Sehr zur Freude von Landwirt Johannes Brandhuber aus Simbach bei Landau, der ihn bei Stallarbeiten verloren hatte.

Ehering nach Stallarbeit verschwunden

Im November vergangenen Jahres hatte Brandhuber nach der Fütterung seiner Kühe bemerkt, dass sein Ehering nicht mehr am Finger war. Er durchwühlte das Futter, ging sogar mit einem Metalldetektor durch den Stall – jedoch vergeblich.

Seine Frau, mit der er seit etwa zwei Jahren standesamtlich verheiratet ist, reagierte verständnisvoll. "Sie hat es jetzt nicht so schlimm gefunden. Sie hat gesagt, kann passieren. Aber ist natürlich eine blöde Situation einfach", so der 32-jährige Landwirt. Anfang Juni steht bei den Brandhubers nämlich noch die kirchliche Hochzeit an.

Kuh "Herzal" verschluckte den Ehering

Für ein Happy-End sorgte jetzt Metzgermeister Josef Steinleitner aus Pleinting im Kreis Passau. Ihm hatte der Landwirt die Kuh "Herzal" zum Schlachten verkauft, und die hatte den Ehering offenbar gefressen. Die PNP berichtete zuerst darüber (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt).

Im Magen des Tiers fand ein Mitarbeiter der Metzgerei den Ring. "Auf einmal ist der Arthur gekommen und hat gesagt 'Chef, ich hab einen Ehering gefunden'. Ich hab gemeint, er macht einen Witz. Aber Tatsache: Er hat einen Ehering in der Hand gehabt", erinnert sich Metzger Steinleitner.

Auslöse für den Ring: Eine Kiste Bier

Der Metzgermeister rief daraufhin den Landwirt an und fragte, ob dieser einen Ehering vermisse: "Wir haben ihn gerade gefunden." Ganz so leicht wollte es der Metzger Johannes Brandhuner aber wohl nicht machen, erzählt der Landwirt: "Wenn ich ihn wiederhaben möchte, soll ich mir eine gute Auslöse einfallen lassen". Sie einigten sich auf einen Kasten Bier.

Metzger: Habe ich noch nie erlebt

"Das war natürlich schon eine Sensation", sagt Metzger Steinleitner und spricht von einem "Sechser im Lotto". Sowas habe er in seinen 45 Jahren als Metzger noch nicht erlebt. "Der Pansen ist doch sehr groß und hat sehr viel Inhalt. Der Ring hat da wirklich genau rausgeblitzt."

"Für mich einfach ein tolles Geschehnis, bei dem man einfach sieht: Wenn alles Hand in Hand geht, wenn man mit dem Bauern in Verbindung ist - das sind Verbindungen über Jahre und Jahrzehnte - dann schweißt einen sowas noch viel besser zusammen." Metzgermeister Josef Steinleitner

Originalring kommt bei Hochzeit zum Einsatz

In der Annahme, dass sein Ehering verloren ist, hatte sich Landwirt Brandhuber bereits Ersatz beschafft. Bei der kirchlichen Trauung will er nun aber das Original tragen: "Weil er zum einen der Originalring ist und zum anderen bei der standesamtlichen Hochzeit auch schon dabei war. Von daher passt das irgendwie besser."

Die Inschrift des Rings muss jedoch eventuell erneuert werden, denn - wie Metzgermeister Steinleitner erklärt - habe die Säure im Kuhmagen die Gravur unleserlich gemacht.