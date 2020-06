"Kleine Sensation": Bedrohte Tiere im Nymphenburger Schlosspark

Einen ähnlich schlechten Ruf hatten die Seidenschwänze. Die schillernd bunten Singvögel brüten in Sibirien und Nordskandinavien und kommen nur in unregelmäßigen Abständen zum Überwintern nach Mitteleuropa. Ihr Eintreffen fiel zufällig mit dem Auftreten von Epidemien und Krankheiten zusammen, weshalb sie im Niederländischen unter dem Namen "Pestvogel" bekannt sind. Seidenschwänze sind gesellig und treten in großen Schwärmen auf. Am Nymphenburger Schlosspark lieben sie vor allem das große Nahrungsangebot. Eine ihrer Lieblingsspeisen sind Misteln, die im Park an den Bäumen wachsen.

"Fliegende Edelsteine" und andere Insekten

Im Park sind auch viele "fliegende Edelsteine" unterwegs. Denn Libellen finden hier Dank der vielen Gewässer und der naturbelassenen Wiesen ideale Bedingungen vor. Der Große Blaupfeil, verschiedene Heidelibellen, Pechlibellen, Federlibellen, die Gebänderte Prachtlibelle und die immer patrouillierende Königslibelle – viele Arten tummeln sich im Nymphenburger Schlosspark.

Entdeckung von seltener Wespenbiene und Pilzkäfer