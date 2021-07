Kleine Schule in Spardorf wird Digitalisierungs-Vorreiter

Eine Herausforderung für Gemeinde und Lehrerinnen

Die Gemeinde, die das notwendige Geld kurzerhand ausgegeben hat, muss nun im Nachhinein Fördergelder beantragen. Bürgermeister Wasielewski rechnet damit, dass etwa die Hälfte der Summe so ersetzt werden wird. Die andere Hälfte? "Das leisten wir uns für unsere Kinder und die Zukunft der Grundschule," sagt Wasielewski. Allein bei der Anschaffung von einem Dutzend Luftfiltern, die ermöglichen, dass im kalten Winter die Fenster nicht dauerhaft geöffnet bleiben müssen, bleibt die Gemeinde auf 20.000 Euro Eigenanteil sitzen.

Für die Lehrerinnen an der Grundschule bringt die Digitalisierung andere Probleme. Sie müssen sich den Umgang mit der neuen Technik oft selbst erst erarbeiten und müssen ihren Unterricht an die neuen Möglichkeiten anpassen. Der Lerninhalt darf dabei nicht verloren gehen. "Wir sind am Lernen" lacht Rektorin Monika Lehmköster und gibt unumwunden zu: "Natürlich ist das so."

Große Dankbarkeit und große Aufgaben

Noch heute staunt Rektorin Lehmköster über die moderne Ausstattung. "Wir sind sehr dankbar" sagt sie. Die Kinder in den Klassen sind nach Angaben des Elternbeirats Alexander Rott begeistert von den neuen Möglichkeiten. Insbesondere die Arbeit mit den Tabletts mache den Kindern viel Spaß. Die 4b hat sogar ein Dankschreiben an Bürgermeister und Gemeinderat verfasst. Rott hatte in diversen Gesprächsrunden den digitalen Nachholbedarf an der Grundschule ermittelt und bei der Einführung der neuen Technik geholfen. Nun sieht er die LehrerInnen in der Pflicht.

"Während des Homeschoolings haben die Lehrkräfte und Eltern gemerkt, was alles mit der IT Ausstattung möglich ist und wie auch schon Grundschüler mit Tabletts und Notebooks arbeiten können. Die Schule ist heute sehr gut mit IT-Hardware ausgestattet. Hier und da fehlt noch die Umsetzung der Lerninhalte in digitale Möglichkeiten. Hier sehe ich die Lehrkräfte gefordert." Alexander Rott, Elternbeirat

Dabei betont Alexander Rott, dass es sehr engagierte Lehrkräfte in an der Grundschule gibt. Künftig sollten seiner Meinung nach aber alle die neuen digitalen Möglichkeiten ausschöpfen.