Kleine Randalierer richten großen Schaden an

Zwei Brüder haben am Montag bei einem "Ausflug" im Ortsteil Ziegelhütte in Kulmbach einen hohen Sachschaden angerichtet. Zuerst haben die Buben ihre Mutter ausgetrickst, um von zu Hause auszubüxen. Was sich dann anschloss, war ein Feldzug wie von zwei Banditen im Film – und das mit gerade mal 4 und 6 Jahren. Mit einem Gasbrenner und brennbaren Flüssigkeiten haben sie zunächst einen Carport angezündet. Auf der Suche nach Löschwasser wurde anschließend ein Keller in der Nachbarschaft aufgebrochen, den die beiden auch gleich mal unter Wasser setzten.

Anwohner alarmierten die Polizei

Damit aber nicht genug. Auf ihrem Ausflug durch die Nachbarschaft ließen die kleinen Randalierer auch verschiedene Werkzeuge mitgehen, darunter eine Spraydose mit weißem Lack. Damit besprühten sie dann ein Garagentor, eine Haustür und zwei Autos, eines davon zerkratzten sie auch noch. Unterm Strich haben die beiden einen Sachschaden von rund 15 000 Euro angerichtet. Anwohner alarmierten am Montagnachmittag schließlich die Polizei, die die Kinder mit Hilfe des Jugendamtes "an ihre hellauf begeisterte Mutter" übergab, wie es hieß.