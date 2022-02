Kleine Lifte im Bayerischen Wald: Skifahren mit Entschleunigung

Bewirtung und Selbstgebackenes in der Skihütte

In der gemütlichen Holzhütte direkt am Pistenende bietet Gerdi Mörtlbauer Selbstgebackenes in Bioqualität an, ebenfalls ehrenamtlich: "Nussecken und Cookies sind immer da, weil man die schnell aus der Hand essen kann. Am Wochenende haben wir meistens einen Kuchen oder sogar eine Torte. Freitagabend zum Nachtskifahren gibt’s Leberkäs mit Brezen oder Semmeln." Die Preise am Rabensteiner Lift sind zivil: eine Nussecke kostet zum Beispiel 1,40 Euro. Ein Liftticket gibt’s für 6 Euro (Kind) oder 7 Euro (Erwachsener) und das für einen ganzen Nachmittag mit beliebig vielen Fahrten.

Viele kleine Skilifte im Bayerischen Wald

Der Bayerische Wald hat noch andere kleine Skilifte: Direkt am Stadtrand von Zwiesel gibt es zum Beispiel den familienfreundlichen Glasberglift, der bei ausreichender Schneelage jeweils von Donnerstag bis Sonntag in Betrieb ist. Ebenfalls beliebt ist der Skilift Riedlberg bei Drachselsried. Er wird privat vom gleichnamigen Wellness-Hotel "Riedlberg" betrieben, steht aber auch für Nicht-Hotelgäste offen. Geöffnet hat er täglich und die Piste kann bei wenig Schnee sogar beschneit werden. Dienstag, Donnerstag und Freitag wird hier ab 19 Uhr Flutlichtbetrieb geboten. Auch am Voithenberg bei Furth im Wald in der Oberpfalz gibt es bei guter Schneelage täglich Liftbetrieb, für den die Stadtwerke verantwortlich sind. Kleine Skilifte in anderen Bayerwald-Orten findet man außerdem im täglich erscheinenden Schneebericht der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald (www.ferienregion-nationalpark.de).