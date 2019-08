Die Pfandpreise für Flaschen und Bierkästen sollen deutlich erhöht werden. Das fordern die privaten Brauereien. Als Grund nennen sie, dass viele Kunden das Leergut nicht zurück brächten. Fast dreimal mehr könnte der Kästen kosten. Im Moment zahlen Kunden für einen Kasten Bier mit leeren Kronkorkenflaschen 3,10 Euro Pfand. Der Präsident der privaten Brauereien in Bayern, Georg Rittmayer, will das ändern. Ab März nächsten Jahres sollen es neun Euro werden. Bei Kästen mit Bügelflaschen soll der Preis von jetzt 4,50 Euro auf 12 Euro steigen. Der Pfand auf Einzelflaschen mit Kronkorken, die im Augenblick acht Cent kosten, soll bei 15 Cent liegen. Bügelflaschen würden von jetzt 15 auf 30 Cent steigen.

Lieferprobleme wegen fehlenden Leerguts

Es gehe ihm hauptsächlich um den Verkauf in Getränkemärkten. Laut Rittmayer ist der Pfandsatz über 40 Jahre alt und mehr als verstaubt. Er hat selbst eine Brauerei in Hallerndorf im Landkreis Forchheim in Oberfranken. Es bestehe Handlungsbedarf: "Wir haben kein Leergut am Hof, wir bekommen keines zum Nachkaufen, müssen zum Teil die Abfüllung stoppen und sind nicht lieferfähig." Mittlerweile seien Verbraucher nicht mehr so gewissenhaft. Als Folge landeten viele Flaschen in verschiedenen Kisten, so Rittmayer.

"Die müssen für teures Geld aussortiert, getauscht oder ersetzt werden. Da haben wir dann das Problem, dass eine riesige Finanzlücke bei den kleinen und mittelständischen Brauereien auftritt. Die haben mittlerweile Probleme, das zu stemmen." Georg Rittmayer, Präsident der privaten Brauereien in Bayern

Rückgabe muss sich lohnen

Hinzu komme, dass Urlauber Kästen mit nach Hause nähmen, zum Beispiel in den Norden Deutschlands. Gäben sie die Kästen dort zurück, dann würden sie von den Händlern teilweise lieber geschreddert als zurück nach Bayern gefahren, weil das günstiger sei. Bringt der Kasten aber mehr Pfand, würde sich die Rückfahrt laut Rittmayer eher lohnen. Sein Ziel ist deshalb, eine einheitliche, deutschlandweite Lösung mit möglichst vielen Brauereien zu finden. Laut Rittmayer würden sich rund 40 Brauereien in Franken sofort beteiligen.