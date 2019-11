Kleine Brauereien erhöhen Pfand

Acht Cent Pfand für die Mehrwegbierflasche, 25 Cent für die Einwegflasche und 1,50 Euro Pfand für den leeren Bierkasten: das sind bis jetzt die Standardwerte. Doch das ändert sich gerade. Die kleinen Brauereien wollen ein höheres Pfand durchsetzen, der Bayerische Brauerbund dagegen erst Gespräche mit Handel und Industrie führen.

"Unser Wunsch ist ein Pfand in Höhe von sechs Euro für den Kasten. Das ist der Wiederbeschaffungswert." Georg Rittmayer, Präsident des Verbands Private Brauereien Bayern

Bereits im nächsten Jahr soll es eingeführt werden, notfalls im Alleingang. Und Rittmayer ist sich sicher, dass dies nicht nur in Bayern gelten wird.

Viele Kästen bleiben beim Verbraucher

Kleine Brauereien in Franken verlangen zum Teil schon jetzt für den Kasten Bier fünf Euro, manche sechs Euro, ein Brauer will ab Januar das Pfand auf zehn Euro erhöhen.

Sowohl die Flasche als auch der Kasten kosten jeden Brauer mehr als das, was er an Pfand bis jetzt verlangen kann. Der Bierkonsum geht zurück und so bleiben auch viele Kästen länger beim Verbraucher als früher. Wenn sie denn überhaupt zurückkommen. Acht Cent pro Flasche seien zu gering. Viele würden die Flaschen wegschmeißen, erklärt Georg Rittmayer vom Verband Privater Brauereien. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen seien von dieser Praxis betroffen.

Die privaten Brauer gehen davon aus: Wenn es dem Verbraucher an den Geldbeutel geht, dann wird er reagieren. Sie fordern deshalb mehr Pfand.

Thema auf der BrauBeviale

Ab heute beginnt in Nürnberg die BrauBeviale. Die Messe für die internationale Getränkewirtschaft kommt an dem Thema Pfand auch in diesem Jahr nicht vorbei. Doch hier trifft die Meinung der privaten Brauer auf die Argumente des Bayerischen Brauerbundes. Letzterer will zwar eine Pfanderhöhung, aber in Absprache mit allen Beteiligten. Eine Anhebung gehe nicht von heute auf morgen, sagt Georg Schneider, Präsident des Bayerischen Brauerbunds. Bei der Umstellung des Flaschenpfands beispielsweise von acht auf 15 Cent kämen Kosten in Höhe von 175 Millionen Euro auf die Brauer zu.

"Alle Beteiligten müssen ins Boot"

Er fordert, dass alle ins Boot geholt werden, die an der Wertschöpfungskette beteiligt seien: der Getränkefachgroßhandel, der Getränkeeinzelhandel, der Lebensmitteleinzelhandel, die Getränke- und Rücknahmeautomatenaufsteller.

"Mit all denen muss gesprochen werden, um zum einen die Höhe des Pfands festzulegen und zum anderen aber auch die Technik einer Pfandumstellung zu besprechen, weil es ist alles andere als trivial", sagt Schneider. Er rechnet mit zwei bis drei Jahren Vorlaufzeit bis zur endgültigen, einheitlichen Pfanderhöhung.

Zurückhaltung bei den Branchenriesen

Zwei der bundesweit größten Player im Biergeschäft, Veltins und Krombacher, sehen keinen Handlungsbedarf: Sie haben nach einem Zeitungsbericht keine Probleme. "Wir bekommen unser Leergut und unsere Kästen sehr gut zurück. Für uns gibt es aktuell keinen Handlungsbedarf", so zitiert die "Westfalenpost" die beiden Brauereien.

Grüne: Mehrweg vor Einweg

Die CSU befürwortet grundsätzlich eine Erhöhung des Pfands. Generell sieht sie aber den Verbraucher gefordert. Jeder könne selbst etwas gegen den Konsummüll tun, sagt Eric Beißwenger von der CSU.

"Wir unterstützen dabei durchaus die Forderung von Brauereien, das Pfand auf Bierflaschen und -kästen heraufzusetzen. Umweltpolitisch ist dies sinnvoll, um den Kunden einen Anreiz zu geben, Flaschen und Kästen zügig zurückzubringen." Eric Beißwenger, CSU, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz

Die Grünen wollen das Thema breiter angehen. Sie wollen, dass Mehrweg Vorrang vor Einweg hat und denken deshalb darüber nach, nun auch die bis jetzt noch nicht bepfandeten Flaschen mit ins System einzubeziehen. Denkbar wäre zudem eine sogenannte Lenkungsabgabe auf Einweggetränkeverpackungen, sprich eine spezielle Steuer.

"Um dem Handel weitere Anreize zu bieten, vermehrt Mehrwegverpackungen zu verkaufen, schlagen wir eine Lenkungsabgabe auf Einweggetränkeverpackungen vor. Mit den Einnahmen wollen wir ein Bundesprogramm auflegen, das nationale und regionale Mehrweg-Projekte fördert." Rosi Steinberger, B90/Die Grünen, MdL

💡 Der Biermarkt in Zahlen

Die deutsche Brauwirtschaft setzt sich aus mehr als 1.500 Braustätten, die einschließlich alkoholfreier Sorten rund 93.000 Hektoliter Bier im Jahr erzeugen. Nach den Ausstoßzahlen stehen deutsche Brauereien damit an fünfter Stelle hinter China, den USA, Brasilien und Mexiko. Der regionale Schwerpunkt der deutschen Biererzeugung liegt in Bayern, wo sich fast jede zweite Braustätte befindet.

Der Marktkampf in Bereich Bier hat in den letzten Jahren zugenommen. Allein im 1. Halbjahr 2019 ist der Bierabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent gesunken. Das bestätigt einen generellen Trend: die Deutschen trinken immer weniger Gerstensaft. Mitte der 70er Jahre erreichte der deutsche Bierkonsum einen Höhepunkt mit 151 Litern pro Kopf und Jahr. Heute beträgt er noch 102 Liter und ist damit auf dem Niveau der frühen 1960er Jahre. (Erklärt von Claudia Knöpfle, BR24)