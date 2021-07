Kleine Bäche, schlimmes Hochwasser: Wie kann man das verhindern?

Welche Wucht ein kleiner Bach nach einem Starkregen entfalten kann, dass musste Johann Anwander aus Ettenbeuren im Landkreis Günzburg Ende Juni erleben. Fast kniehoch stand da das Wasser in seinem Hof, aus dem schmalen Bach war ein dreißig Meter breiter Strom geworden. Immer wieder mal war der Krähenbach in den letzten Jahren nach heftigen Regenfällen über die Ufer getreten. Den Schaden, den das Hochwasser diesmal angerichtet hat, schätzt Anwander auf eine fünfstellige Summe. Der Landkreis Günzburg will sich jetzt beim Hochwasserschutz gerade auch um diese kleinen Bäche kümmern.