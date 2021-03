Klein und digital: Bayerische Polizei bekommt neuen Ausweis

Nach 35 Jahren schickt die bayerische Polizei ihre alten, grünen Papier-Dienstausweise in Rente. Bis September dieses Jahres sollen die gut 44.000 Beschäftigten der Polizei den neuen, elektronischen Ausweis im Scheckkartenformat erhalten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat heute die neuen, fälschungssicheren Ausweismodelle in Roding in der Oberpfalz vorgestellt.

Neuer Ausweis ist mehrfach fälschungssicher

Künftig soll es drei verschiedene Ausweistypen geben: Polizeidienstausweis, Beschäftigungsausweis und Ruhestandsausweis. Das Know-how für die digitalen Dienstausweise kommt vom Chip-Maschinenhersteller Mühlbauer ID-Services GmbH aus Roding im Landkreis Cham. Hier werden die Druckmaschinen sowie die Kartenrohlinge hergestellt.

Der Vorteil für die Bürger: Sie können sich schneller von der Echtheit des Ausweises überzeugen. Denn die Karte hat einige Sicherheitsmerkmale, beispielsweise einen speziellen Sicherheitsdruck, ein integriertes Hologramm oder ein Kippbild des Mitarbeiters - vergleichbar mit einem Geldschein.

Chip erfasst Arbeitszeiten der Polizisten

Der Ausweis hat auch Vorteile für die Beamten: Durch den eingebauten RFID-Chip können in Zukunft unter anderem Arbeitszeiten erfasst werden. Die Herstellung der neuen Ausweise mit den Geräten der Firma Mühlbauer erfolgt an zwei Standorten innerhalb der Polizei - in Bamberg und Regensburg. Damit müssen keine Personaldaten an externe Firmen übermittelt werden.

"Mit den Projektmitteln von rund einer Million Euro können wir 100.000 Ausweise herstellen", so Joachim Herrmann auf der Pressekonferenz. Die reinen Produktionskosten pro Ausweis liegen bei rund zehn Euro.