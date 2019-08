Kleiderkammer bittet um Spenden für Schulbedarf

Die Kleiderkammern der Inneren Mission München bitten um Spenden für den Schulbedarf. Alle Kinder sollen mit den gleichen Chancen ins neue Schuljahr starten dürfen. Benötigt wird so gut wie alles: Schnellhefter, Stifte, Radiergummis, Hefte.

Einzige Bedingung: Das Material sollte neuwertig sein.

Spenden für arme Schulkinder

Münchner Familien, die den Kauf von Schulmaterial finanziell nicht stemmen können, erhalten so eine Unterstützung. Die Spenden gehen beispielsweise an Familien, die in Flüchtlingsunterkünften leben oder ein geringes Einkommen haben.

Die Kleiderkammern werden von der sozialen Einrichtung Diakonia betreut und freuen sich über jede Spende. Wer helfen will, kann die Utensilien bei den Annahmestellen der Diakonia in der Dachauerstraße oder am Stahlgruberring in München abgeben.