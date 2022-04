Kleeblattkonzept: Patienten aus der Ukraine in Nürnberg gelandet

Am Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport sind heute sechs Patientinnen und Patienten aus der Ukraine gelandet. Sie werden nun in Krankenhäusern im Großraum Nürnberg/Erlangen und Bamberg behandelt, teilte das Bayerische Innenministerium auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Demnach handelt es sich um leicht- bis mittelschwer verletzte Patientinnen und Patienten.

Deutschland in fünf Teile aufgeteilt

Die Verlegung der verletzten Ukrainer erfolgt im sogenannten Kleeblattkonzept, das im Frühjahr 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie erarbeitet wurde. Dabei wird Deutschland in fünf Teile unterteilt, Bayern gilt als "Kleeblatt Süd". Das Konzept haben Bund und Länder miteinander entwickelt, um die bundesweite Verlegung von intensivpflichtigen, an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten zu organisieren.

Kliniken in der Ukraine entlasten

Seit wenigen Wochen wird das Kleeblattkonzept auch zur Versorgung von Verletzten des Ukraine-Krieges genutzt. Die Verlegungen sollen bei der Entlastung von Krankenhäusern in den besonders stark betroffenen Regionen in der Ukraine sowie ihrer Nachbarstaaten helfen, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit. Das Bayerische Innenministerium erwartet in der Zukunft noch weitere Verletztentransporte über das Kleeblattsystem, heißt es in der Mitteilung weiter.