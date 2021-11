"Kleeblatt"-Prinzip: Niederbayerische Patienten werden verlegt

Auch aus Niederbayern sollen in diesen Tagen Intensivpatienten in Regionen außerhalb Bayerns verlegt werden. Das gab das bayerische Innenministerium am Freitag bekannt. Für drei Patienten aus Landshuter Kliniken soll es bereits am Freitagabend (26.11.) in Richtung Hamburg gehen.

Intensivtransporte quer durch Deutschland

Ziel dieser Verlegungen nach dem "Kleeblatt-Prinzip" ist es, vor Ort wieder Kapazitäten und Behandlungsmöglichkeiten für zeitkritische Notfälle zu schaffen. Die drei Landshuter Patienten sollen am Freitagabend zunächst mit Krankentransporten nach München gebracht und von dort weiter nach Hamburg geflogen werden.

Die Verantwortlichen des Donau-Isar-Klinikums am Standort Deggendorf haben nach aktuellem Stand ebenfalls drei Patienten für eine solche Verlegung angemeldet, sagte ein Sprecher. Ob das aber auch so passieren werde, müsse man abwarten.

Ansonsten habe es in den vergangenen Wochen bereits an den drei Standorten des Donau-Isar-Klinikums in Deggendorf, Dingolfing und Landau Patientenverlegungen gegeben.

"Kleeblatt"-Verlegung von Straubing nach Hessen

In der Nacht zum Freitag waren die ersten beiden Intensivpatienten im Rahmen des "Kleeblatt"-Konzepts nach Hessen gebracht worden. Unter ihnen befand sich ein Covid-19-Patient aus Straubing. Dieser und ein Patient aus Erding seien mit einem Intensivtransportwagen nach Fulda gefahren worden, sagte eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums am Freitag.

Am Dienstag war das bundesweite "Kleeblatt"-Konzept zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten in weniger belastete Bundesländer für den Freistaat und den Osten Deutschlands aktiviert worden. Das Konzept soll verhindern, dass dringend behandlungsbedürftige Patienten wegen Überlastung der Intensivmedizin in einem Bundesland nur noch unzureichend oder gar nicht mehr versorgt werden können.

Verlegungen auch in andere Regionen Bayerns

In den Kliniken am Goldenen Steig im Landkreis Freyung-Grafenau sind nach dem Stand vom Freitagvormittag in den kommenden Tagen keine Patientenverlegungen geplant. Das teilte der Leitende Oberarzt der Intensivstation Freyung, Walter Stadlmeyer, mit. In den vergangenen Wochen waren demnach bereits fünf Corona-Intensivpatienten aus den Kliniken am Goldenen Steig in andere Krankenhäuser in Bayern verlegt worden.

Zwei Patienten kamen laut Stadlmeyer vergangene Woche aus Kapazitätsgründen in Krankenhäuser nach Ansbach sowie nach Selb im Landkreis Wunsiedel. Vor etwa fünf Wochen seien drei Corona-Intensivpatienten aus medizinischen Gründen nach Regensburg verlegt worden. Hierbei ging es um die Beatmung mit Hilfe einer ECMO, also einer künstlichen Lunge.

Arberlandkliniken: Noch ein freies Intensivbett

In den Arberlandkliniken in Zwiesel und Viechtach im Landkreis Regen war in der vergangenen Woche ein Corona-Intensivpatient verlegt worden - nach Angaben der Kliniken nach Hof. Weitere Verlegungen habe es nicht gegeben.

Aktuell sei in den Arberlandkliniken von zwölf Intensivbetten noch eines frei. Drei der insgesamt elf Patienten in den Intensivbetten seien Corona-Patienten. Außerdem gebe es noch eine "Not-Intensivstation" mit maximal drei bis fünf Betten, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden könne, heißt es. Insgesamt kann sich die Lage an den einzelnen Krankenhäusern schnell ändern.