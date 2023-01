Kleber und Kartoffelbrei: Ermittlungen gegen 84 Klimaaktivisten

Es war ein nassgrauer, regnerischer Morgen, als zwei Dutzend Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation am 24. Januar 2022 erstmals in Berlin Autobahnzufahrten blockierten. Damals hatte wohl kaum jemand eine Vorstellung, was aus dem Protest für mehr Klimaschutz noch werden sollte. Heute, ein Jahr später, hat die Staatsanwaltschaft München I Bilanz gezogen.

Münchner Staatsanwälte ermitteln gegen 84 Klimaaktivisten

2022 waren im Zuständigkeitsgebiet der Staatsanwaltschaft München I nach deren Angaben insbesondere Aktivisten der Gruppierungen "Scientist Rebellion" und "Last Generation" aktiv. Diese Gruppierungen seien für insgesamt 45 strafrechtlich relevante Aktionen verantwortlich, wobei an jeder bis zu 23 Personen beteiligt gewesen seien, hieß es am Montag. Insgesamt seien 250 Anzeigen bei der Behörde eingegangen.

Gegen 84 Personen aus dem ganzen Bundesgebiet und auch aus dem europäischen Ausland seien Ermittlungsverfahren eingeleitete worden. Ihnen sei unter anderem Hausfriedensbruch, zum Beispiel bei einer Protestaktion vor der Munich Re, Sachbeschädigung, wozu etwa das Festkleben an einem Rubens-Bild in der Alten Pinakthohek gezählt wurde, und Nötigung vor allem durch Straßenblockaden, vorgeworfen worden. Zu Anklagen sei es "in einem niedrigeren zweistelligen Bereich" gekommen, und in allen Fällen hätten die Verfahren mit Verurteilungen geendet.

Künftig wohl höhere Geldstrafen und auch Freiheitsstrafen

Während es bislang überwiegend Geldstrafen "im niedrigeren Bereich" und Verwarnungen gegeben hat, rechnet man bei der Staatsanwaltschaft künftig auch mit höheren Geldstrafen und auch Freiheitsstrafen. Das wäre der Fall, "wenn bereits rechtskräftig verurteilte Personen erneut Straftaten begehen, aber auch zum Beispiel bei Aktionen, bei denen hohe Sachschäden verursacht wurden".

Prozess wegen Hausfriedensbruchs gegen Aktivisten von "Extinction Rebellion"

Immer mehr Fälle landen inzwischen vor Gericht. Drei Klimaaktivisten, die vergangenes Jahr an einer Protestaktion bei der Munich Re beteiligt waren, müssen sich am morgigen Dienstag am Amtsgericht München verantworten. Bei der Aktion im April 2022 waren an der Konzernzentrale Rauchfackeln und große Banner platziert worden. Die Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" forderten damit vor der Hauptversammlung unter anderem den Stopp aller Versicherungen von Öl- und Gasprojekten. Im konkreten Fall geht es um den Vorwurf des Hausfriedensbruchs.

Für die kommende Woche ist am selben Ort ein Prozess gegen Aktivisten angekündigt, die sich zweimal an einem Tag am Münchner Stachus auf der Straße festgeklebt hatten.

Klimakleber wegen Nötigung in Kempten verurteilt

Bereits am 12. Januar wurden sieben Aktivisten der "Letzten Generation" wegen Nötigung am Amtsgericht Kempten verurteilt. Sie hatten Ende Mai 2022 eine Hauptverkehrsstraße in Kempten blockiert, indem sie sich auf der Fahrbahn festklebten hatten oder das Festkleben anderer Personen unterstützten.

Das Gericht bestätigte die Strafbefehle gegen die Aktivisten und verhängte Geldstrafen. Gegen alle Angeklagte wurden jeweils 50 Tagessätze in unterschiedlicher Höhe - je nach Einkommen - erlassen. In einem Fall ging es um 240-fache Nötigung. Die hohe Zahl ergibt sich aus der Summe der Autofahrer, die durch die Protestaktion an der Weiterfahrt gehindert wurden und im Stau standen.