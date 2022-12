Klausentreiben im Allgäu wieder ohne Beschränkungen

Das traditionelle Klausentreiben kann dieses Jahr wieder ohne Einschränkungen stattfinden. In vielen Allgäuer Dörfern und Städten, schwerpunktmäßig im Oberallgäu, machen sich nun die Rumpelklausen wieder auf den Weg. Sie folgen damit einem uralten keltischen Brauch und treiben in furchteinflößenden Gewändern ihr Unwesen.

Dämonen vertreiben

Im sogenannten Klausenhäs stecken junge, unverheiratete Männer. Sie sind vermummt mit dicken, zotteligen Fellen und tragen meistens Geweihe, Hörner und Kuhschellen. Wer genau unter welchem "Häs" steckt, wissen die Schaulustigen meist nicht. Mit Ruten bewaffnet, laufen die Klausen lautstark durch die Gassen und sollen so die bösen Wintergeister und Dämonen in den langen dunklen Nächten vertreiben. Dabei verteilen sie Rutenhiebe, die ganz schön schmerzhaft sein können. Andererseits macht sich die Dorfjugend auch einen Spaß daraus, die Klausen zu ärgern, sie zu "fuchsen".

Kritik am Klausentreiben

Ein Punkt, der dem Klausentreiben vor Corona Kritik eingebracht hat: Vereinzelt artete das Brauchtum aus; es kam zu Gewalt. Um dem vorzubeugen, haben vor allem die großen Allgäuer Klausenvereine Sicherheitskonzepte erarbeitet. In Immenstadt zum Beispiel bekommt jeder Rumpelklaus eine Nummer, damit er bei Vorfällen identifiziert werden kann. In Sonthofen tragen die angemeldeten Klausen ein Bändchen am Arm. Außerdem gibt es etwa Vorgaben, welche Hörner die jungen Männer wo an den Gewändern anbringen dürfen, damit sie dadurch keine Passanten und Schaulustigen gefährden.

Klausen, Glühwein und Bratwurst

Das Klausentreiben beginnt meist zwischen 18 und 20 Uhr. In vielen Orten gibt es Glühweinstände und Bratwurst-Buden.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen mussten die Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren entweder ganz abgesagt werden oder konnten nur sehr eingeschränkt stattfinden.