Klausentreiben im Allgäu schlägt teilweise in Gewalt um

Nach dem traditionellen Klausentreiben im Allgäu am Donnerstag hat die Polizei drei Fälle gemeldet, in denen der Umzug aus dem Ruder gelaufen ist. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, passierte einer der Vorfälle in Sulzberg im Landkreis Oberallgäu. Ein Schüler sei auf dem Nachhauseweg von acht verkleideten Männern verfolgt und geschlagen worden. Er wurde laut Polizei leicht verletzt.

Auch im Ostallgäu schlagen Klausen buchstäblich zu

Ein ähnlicher Vorfall passierte laut Polizei in Schwangau im Landkreis Ostallgäu. Eine Gruppe Klausen habe eine Auto-Fahrerin gestoppt, beleidigt und aus dem Wagen gezerrt. Einer der Männer habe sie dann mit einer Rute geschlagen. Das Auto wurde beschädigt, die Frau erstattete Anzeige.

Klausen wollen eigentlich "böse Geister" vertreiben

Bei einem weiteren Angriff auf einen Autofahrer in der Ostallgäuer Gemeinde Wald entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 700 Euro. Einer der Klausen habe mit Fäusten und Rute auf das Dach des Wagens eingeschlagen. Beim Klausentreiben handelt es sich um einen Brauch, bei dem die Teilnehmer die "bösen Geister" der Dunkelheit und des Winters vertreiben. Mit möglichst furchterregenden Verkleidungen wollen die Teilnehmer dem Brauch nach vorgaukeln, dass am jeweiligen Ort schon Geister ihr Unwesen treiben.