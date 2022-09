"Unsere naive Digitalisierung zerstört die Schul-Bildung"

Klaus Zierer erzählt von einem Video, das er auf Twitter gesehen hat: "Eine Schulklasse in England. Die Lehrerin fordert ihre Klasse auf, bei den Smartphones den Ton anzulassen. Dann wird eine Liste gemacht. Bei jeder Nachricht, bei jedem Ping oder Plopp, kommt ein Strich dazu." Am Ende einer Schulstunde seien es mehr als 300 Striche gewesen, so Zierer, der das Video aus beruflichem Interesse kennt.

Der Augsburger Professor für Schulpädagogik ist einer der wichtigsten Bildungsforscher des Landes und Mit-Autor des Nationalen Bildungsberichts. Mit anderen Worten: Seine Stimme hat Gewicht. Und er hat Gesprächsbedarf. Die digitale Bildung in Bayern sei naiv, setze die falschen Akzente und schade so letztlich den Schülern.

Schlechtes Beispiel: Schreiben lernen auf dem Tablet

Ein konkretes Beispiel: die Schrift. "Viele Schüler ziehen den Tablet-Bildschirm groß, schreiben dann ein einzelnes Wort, schieben den Bildschirm weiter, und schreiben das nächste Wort. So wird aber nie der ganze Text gesehen, wie bei einem Hefteintrag. Und ich kann so nicht schnell schauen: Was habe ich denn bislang geschrieben? Was ist der Inhalt? Stattdessen muss ich immer den Bildschirm ziehen oder schieben und erst mal suchen. Damit ist die Aufmerksamkeit weg und die Qualität des Textes leidet", erklärt Zierer.

Das habe messbare Folgen: "Seit dem Zweiten Weltkrieg hat jede Generation besser gelesen als die davor. Seit 2015 gehen die Fähigkeiten aber rapide nach unten. Die Kinder können schlechter lesen als die Generationen davor. Und von allen Faktoren hat die Digitalisierung der Lebenswelt das Gefüge am meisten verändert", so Klaus Zierer weiter. Das könne man inzwischen aus Studien ablesen.

Warum Kreide auf der Tafel gut sein kann

In der Grundschule bringe man den Kindern über vier Jahre eine saubere Heftführung bei, so Zierer. "Und dann wird den Kindern das Tablet in die Hand gedrückt und gesagt: 'Macht mal'. Das kann nicht funktionieren." Auch beim Tablet brauche es eine Einführung, bis hin zu Fragen, wie man auch auf einem Tablet Ordnung hält. Einige Schulen würden das machen, viele aber nicht.

Ein anderes Beispiel: das Koordinatensystem in Mathe. An der Tafel entsteht es langsam. Die Lehrerin zeichnet mit Kreide die X-Achse, dann die Y-Achse. Das Koordinatensystem baut sich Schritt für Schritt auf. Die Schüler können folgen. "Wenn das jetzt mit Power-Point gemacht wird, dann ist das gesamte System mit einem Klick da." Das Problem dabei - schildert Zierer - ist jedoch nicht Powerpoint. Sondern die Art, in der die digitale Technik eingesetzt wird: "Man kann schließlich auch bei Powerpoint ein Koordinatensystem Schritt für Schritt aufbauen."

Die Lehrerinnen und Lehrer könnten in den bestehenden Strukturen mehr für gute digitale Bildung tun, meint Zierer. Zugleich müsse das Kultusministerium dafür passende Rahmenbedingungen schaffen. Im Ministerium sieht man sich jedoch bereits gut aufgestellt. Schüler würden "systematisch bei der Entwicklung von Kompetenzen für die digitale Welt unterstützt". Ziel sei mitnichten ein volldigitalisierter Unterricht, sondern ein "selbstverständliches Neben- und Miteinander analoger und digitaler Lernformate".

Digitale Lehrerbildung: "Das war ein Rohrkrepierer"

Zierer sieht das anders. Vor allem bei der Ausbildung der Lehrkräfte. Noch während der Corona-Pandemie sollten Lehrerinnen und Lehrer flächendeckend fit gemacht werden, was die digitale Bildung betrifft. In der Praxis sah das so aus: Online mussten sich die Lehrkräfte durch Texte klicken, saßen alleine vor dem Rechner und schauten lange Video-Vorträge - mitunter über philosophische Gedanken zum Thema Digitalisierung.

"Das war ein Rohrkrepierer", kritisiert Zierer, der selbst für ein Schulungs-Video interviewt worden war: "Jeder Lehrer musste da alleine durch, mit einer Pseudo-Abfrage am Ende, wo sich jeder vorher im Netz die Muster-Antworten geholt hat. Da kann man sagen: 'Man hat was gemacht'. Aber in der bayerischen Schul-Landschaft hat man damit definitiv nichts verändert. Vielleicht hat man sogar mehr Schaden als Nutzen angerichtet."

Auch hier widerspricht das Kultusministerium. Neben Online-Kursen und Weiterbildung in Präsenz würden verschiedene "hybride Fortbildungsformate" wie moderierte Onlineseminare angeboten, "die Theorie und Praxisanwendung miteinander verbinden". Dabei könnten sich Lehrkräfte auch aktiv einbringen. Zudem würden für die Schulen rund 200 erfahrene Lehrkräfte für digitale Weiterbildung bereitstehen. Dies sei eine individuelle und praxisnahe Fortbildung.

Was in der Corona-Pandemie falsch lief

Zierer hält dagegen. Selbst die Corona-Pandemie habe für digitale Bildung nicht wirklich einen Fortschritt gebracht: "Es wurde zwar sehr viel Technik an die Schulen gebracht. Aber entscheidend ist doch, wie sie am Ende eingesetzt wird." Dieser Aspekt sei stiefmütterlich behandelt worden, so Zierers ernüchterndes Fazit. "Wir haben uns letztlich zwei Jahre in die Taschen gelogen. Studien zeigen inzwischen klar, dass die Leistungen eingebrochen sind."

Eine sinnvolle digitale Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer müsse viel stärker als bislang an den Schulen selber stattfinden, man müsse Sachen ausprobieren, Vor- und Nachteile müssten diskutiert werden, so Zierer weiter. Denn richtig angewandt biete die Digitalisierung im Unterricht viele Chancen. Ein Beispiel: Feedback der Schüler an den Lehrer, ob sie dem Unterricht folgen können, ob sie die Inhalte verstanden haben oder wie das Klima in der Klasse ist.

Wo Digitalisierung hilfreich ist

Seit Jahrzehnten sei das einer der wichtigsten Aspekte für guten Unterricht, so Zierer. "Wenn der Lehrer da ein Papier zum Ankreuzen mitgibt, dann muss er alle Kreuzchen bei allen abgefragten Punkten auswerten und zusammenzählen. Das dauert. Wenn er es aber digital macht, dann hat er mit einem Klick in Sekundenschnelle das Ergebnis. Das ist ein Beispiel, wie Digitalisierung sinnvoll genutzt werden kann."

Zierer fordert, dass Schule auch bewusst einen Gegenpol zur Digitalisierung setzen müsste - und kommt noch mal auf das Beispiel der englischen Klasse zu sprechen. "Wir kennen inzwischen Schülerinnen und Schüler, die ohne ihr Handy in der Nähe so nervös werden, dass sie sich nicht mehr richtig konzentrieren können."

Solchen Phänomenen können die Schulen nur zusammen mit den Eltern entgegenwirken, glaubt Zierer. Auch hier gehe es nicht um die Technik an sich. Entscheidend sei, wie sie eingesetzt werde. "Ich muss mich eigentlich immer fragen: Wann hat das Tablet einen Vorteil? Und wann brauche ich Bleistift und Papier? Das ist eine riesengroße erzieherische Aufgabe, die wir angehen müssen."