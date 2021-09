Vor Schulstart: Holetschek ruft Jugendliche zum Impfen auf

Die Corona-Inzidenzzahlen steigen weiter, insbesondere bei Jugendlichen. Laut Landesamt für Gesundheit lag die Inzidenz bei den 12- bis 15-Jährigen in Bayern Ende August bei 130, bei den 16- bis 19-Jährigen sogar bei über 190. In diesen Gruppen sind im Freistaat derzeit knapp 30 Prozent einmal und nur etwas mehr als 20 Prozent vollständig geimpft.

Eine vollständige Impfung schützt laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek nicht nur vor Covid-19, sie erspart in der Regel auch die Quarantäne und einen Test. "Wir haben jetzt 3G: geimpft, genesen oder getestet. Und wenn ich doppelt geimpft bin, brauche ich mich in dem Fall nicht mehr testen." Und das gelte auch in den Schulen. Wer vollständig geimpft ist, muss nicht an den regelmäßigen Lolli- oder Schnelltests im Klassenzimmer teilnehmen.

Schüler sollten Erstgeimpft in die Schule kommen

Wenn es nach dem Gesundheitsminister geht, sollten die Schüler die letzte Ferienwoche nutzen, um sich zumindest einmal impfen zu lassen. Es gebe für die überwiegende Mehrheit ausreichend Gründe, die vielseitigen Angebote in Anspruch zu nehmen.

So sei genügend Impfstoff vorhanden, eine Empfehlung durch die Ständige Impfkommission liege vor und auch die Ärzteschaft stehe dahinter: "Man kann sich informieren, kann sich beraten lassen. Und deswegen sollte jetzt jeder diese Chance nutzen", so Holetschek.

Impfarzt macht gute Erfahrungen mit Impfen an Schulen

Michael Hubmann ist nicht nur Kinderarzt, sondern auch Leiter des Impfzentrums in Fürth. Er hat erste gute Erfahrungen mit Impfungen an Schulen gesammelt: Alle Beteiligte seien mit Spaß dabei, das Impfteam, die Schüler und auch die Lehrer. Es herrsche ein Gemeinschafts- und Solidaritätsgefühl, so Hubmann.

Der Kinderarzt will überzeugen – und da kommt ihm seine Erfahrung als Leiter eines Impfzentrums entgegen, wo inzwischen 300.000 Impfungen durchgeführt wurden. "Ich überblicke, wie viele Komplikationen wir haben. Diese eigene Erfahrung, die ich den Patienten und den Eltern geben kann, die hilft ganz oft in der Entscheidungsfindung." Dabei wolle er keineswegs überreden – am Ende entscheide jeder selbst, sagt Hubmann.

Impfausschlüsse sind selten

Laut Markus Beier, dem Vorsitzenden des Bayerischen Hausärzteverbandes, gibt es äußert wenige Erkrankungen, die eine Impfung ausschließen, beispielsweise nach Traumatisierungen oder bei ganz schweren allergischen Reaktionen. Kinderarzt Hubmann verweist darauf, dass auch die gefürchtete Herzmuskelentzündung nur sehr selten vorkomme und meist von selbst wieder verschwinde.

Auch Impfstoff für die Kleineren in Sicht

Auch was den Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren angeht, ist Kinderarzt Hubmann zuversichtlich. Er geht davon aus, dass noch in diesem Jahr in den USA mit entsprechenden Impfungen begonnen wird.

"Ich würde dann, die üblichen Zeitverzögerungen, die wir durch unsere Entscheidungsprozesse haben, spätestens Anfang 2022 in der Europäischen Union damit rechnen." Ein solcher Impfstoff könnte dann den Grundschülern zu Gute kommen.