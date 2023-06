Klaus Holetschek neuer CSU-Chef in Schwaben

Mit 97,6 Prozent der Stimmen ist Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek in Stadtbergen bei Augsburg zum neuen Bezirksvorsitzenden der CSU Schwaben gewählt worden. Er übernimmt das Amt vom Europaabgeordneten Markus Ferber, der seit 2005 Chef der schwäbischen CSU war.

Lob für Holetschek – Attacken gegen die Ampelregierung

Holetschek sieht sein neues Amt als Auftrag, die Belange der schwäbischen CSU in der Landespolitik einzubringen. Parteichef Markus Söder gratulierte Holetschek und sagte als Gastredner, Holetschek habe "fleißig, engagiert und sachkundig auch als Bayerischer Gesundheitsminister eine super Figur gemacht." In seiner Rede kritisierte Söder die Politik der Ampelregierung in Berlin und schwor die Delegierten auf einen engagierten Wahlkampf ein. "In Bayern lebt es sich besser als anderswo", sagte Söder und, "die CSU stehe dafür, dass das so bleibt." Bei den Delegierten auf dem Bezirksparteitag der schwäbischen CSU erntet der dafür viel Applaus.

Ferber will sich auf Europawahl konzentrieren

Der bisherige Bezirksvorsitzende, der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber, trat nicht mehr an. Er will sich als Spitzenkandidat der schwäbischen CSU auf die Europawahlen 2024 konzentrieren. Ferber schlug Anfang des Jahres Holetschek als seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge vor. Der Bezirksverband sprach sich daraufhin einstimmig für diesen Vorschlag aus.