"Vor Knock-out": Holetschek fordert Bundeshilfen für Kliniken

Mit Blick auf die Notlage vieler Krankenhäuser drängt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) den Bund zum Handeln. "Die Kliniken brauchen jetzt Hilfe!", schreibt er in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit Krankenhausvertretern, den bayerischen Landkreisen und dem Städtetag appelliert Holetschek vor der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz auf eine stabile und langfristige Finanzierung von Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Holetschek: "Viele Kliniken vor dem Knock-out"

Für den Fall, dass nichts geschehe, warnt der Gesundheitsminister vor einem Kollaps der Einrichtungen. "Viele Kliniken und Gesundheitseinrichtungen unseres Landes stehen vor dem Knock-out", so Holetschek. "Inflation und Energie-Krise sorgen für Kostenexplosionen, die letztlich die Versorgung der Menschen gefährden."

Die Versprechen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass Mehrkosten mit Bundeszuschüssen gedeckt werden könnten, müssten nun schnell umgesetzt werden, sagte Holetschek. Auch Arztpraxen, Pflegeheime und Pflegedienste bräuchten unbürokratische Hilfe.

Der Minister begrüßte zwar die Pläne, das Fallpauschalensystem zu reformieren, aus seiner Sicht seien aber auch eine bessere Vergütung von Vorhaltekosten zur Sicherstellung der Notfallversorgung, der Kinderkliniken und im Bereich der Geburtshilfe nötig.

Langfristige Finanzierung gefordert

Holetschek ist mit seiner Warnung nicht allein. In einem gemeinsam Appell mit der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, den Sana Kliniken, den bayerischen Landkreisen und dem Bayerischen Städtetag fordert er die Bundesregierung auf, für eine stabile und langfristig gesicherte Finanzierung von Einrichtungen des Gesundheitswesens zu sorgen.

"So gut wie alle Einrichtungen des Gesundheitswesens sind von den hohen Energie- und Sachkosten, den Pandemie-Folgen sowie von Personalproblemen teils schwer getroffen", sagte Holetschek. Die Lage sei wirklich ernst und erfordere "rasches und entschlossenes Handeln."

Zum Artikel: "Stromausfall wäre große Herausforderung für Bayerns Kliniken"

Krankenhausgesellschaft: mehr Planungssicherheit nötig

Der Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Thomas Lemke, warnte: "Die Krankenhäuser stehen vor dem wirtschaftlichen Kollaps." Schon jetzt gebe es einen "dramatischen Versorgungsengpass".

Die Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft und Landrätin des Landkreises Kitzingen, Tamara Bischof, spricht sich ebenfalls für verlässlichere finanzielle Grundlagen aus. Denn im ländlichen Raum seien die Landkreise für die Sicherstellung der Krankenhausversorgung verantwortlich. Es brauche mehr Planungssicherheit bei der Krankenhausreform. So gingen die aktuellen Vorschläge des Bundesgesundheitsministers zur Unterstützung der Geburtshilfe an der Realität vorbei, wenn damit lediglich vier Einrichtungen in ganz Bayern eine bessere finanzielle Absicherung erhalten sollen.