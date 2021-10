Klaus Holetschek: Corona-Zahlen zeigen neue Dynamik

Die Lockerungen der letzten Zeit hätten zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen geführt und mehr Kontakte hätten mehr Neuinfektionen zur Folge, so der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Wir merken, es ist ein Trend nach oben, der sehr, sehr dynamisch und deutlich ist." Klaus Holetschek

Holetschek: Es muss regionaler gehandelt werden

Dass die Krankenhausampel zunächst bayernweit angelegt ist, verteidigt der Gesundheitsminister, "weil wir uns da gegenseitig unterstützen können." Allerdings hätte das Gespräch mit Landräten und Oberbürgermeistern vergangene Woche im Kabinett auch gezeigt, dass regionaler gehandelt werden müsse. Darüber wolle man in der kommenden Woche sprechen.

Fehlendes Pflegepersonal - Problem verschärft Pandemie-Lage

Dass die Kliniken in einigen Regionen an ihre Grenzen geraten, liege am fehlenden Pflegepersonal, so Holetschek. Gleichzeitig äußert er den Wunsch, "dass in Berlin, in der Ampelkoalition, auch für die Kliniken noch einmal finanzielle Unterstützung kommt, da müssen noch einmal Freihaltepauschalen her, damit Betten freigehalten werden." Dies sei auch für das Pflegepersonal ein deutliches Signal. "Ich habe ja mal vorgeschlagen, dass wir sämtliche Zuschläge steuerfrei stellen, um mal zu sagen: 'Ihr seid uns jetzt wichtig'," so Holetschek.

Auffrischungsimpfung für jeden?

Um den Trend steigender Infektionszahlen zu stoppen, nennt Holetschek die Booster-Impfung "ganz wichtig und zentral", möglicherweise über die "verwundbaren Gruppen" hinaus, für die das Angebot bisher gilt: "Ich glaube schon, dass wir prüfen müssen, ob nicht jeder eine Auffrischungsimpfung, auch im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge kriegen sollte. Ich würde mir wünschen, dass wir sehr schnell jetzt da noch einmal draufschauen."