Infektionsschutzgesetz neu ausrichten: Holetschek ist dafür

Konsequentes Durchhalten der aktuellen Maßnahmen - das hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Kampf gegen das Coronavirus gefordert. Der CSU-Politiker sieht darin einen Schlüssel, um die dritte Welle zu brechen. Im Interview mit dem BR kritisierte er zudem die Bundesländer, die sich zurzeit nicht an die vereinbarten Beschlüsse halten würden. Es brauche nun mehr Einheit in Deutschland.

Änderung der Gesetzeslage soll für Klarheit sorgen

Für Holetschek ist eben diese Nachlässigkeit das Problem. "Man trifft sich, man diskutiert etwas und setzte es dann nicht so um, wie es sein sollte. Ich glaube, wenn wir das tun würden, wäre schon mal viel erreicht", sagte der Gesundheitsminister. Er begrüßt deshalb auch die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Es sei gut, wenn "es jetzt einheitlich wird und wenn wir da klare Linien haben".

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor im BR ebenfalls den Richtungswechsel gutgeheißen. Das geplante Bundesgesetz sei sehr sinnvoll, sagte Söder. Eine Entmachtung der Länder sieht er nicht.

Dank an bayerische Hausärzte

Gesundheitsminister Klaus Holetschek zeigte sich erleichtert, was die Impfungen in den Arztpraxen angeht. Er bedankte sich bei den Hausärzten in Bayern, "weil die wirklich jetzt nochmal Tempo machen". Die Tatsache, dass aber Ärzte nach wie vor nicht alle ihre Patienten gegen Covid-19 impfen können, sei laut Holetschek auch darauf zurückzuführen, dass sich immer mehr niedergelassene Ärzte an der Impfkampagne beteiligen würden.

Einige Praxen hatten zuletzt vermehrt beklagt, dass sie zu wenig Impfstoff bekommen würden. "Da machen ja auch immer mehr Praxen mit, das darf man nicht vergessen", so der Gesundheitsminister. "Vielleicht entsteht auch dadurch der Eindruck, dass dann für den Einzelnen weniger Impfstoff zur Verfügung steht."

Holetschek gab sich zuversichtlich, dass sich die Situation Ende April entspannen würde. Dann sollen die Impfzentren pro Woche mit rund 350.000 Impfdosen beliefert werden. Alles, was darüber hinausgeht, wird vom Bund an die Arztpraxen geliefert. "Jetzt muss der Bund diese Lieferzahlen auch einhalten", forderte Holetschek. Der Minister ergänzte, "In den kommenden Wochen wollen wir die Impfgeschwindigkeit noch weiter erhöhen, und das geht nur mit genügend Impfstoff. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen."

Neuer Tageshöchstwert bei Impfungen im Freistaat

In Bayern wurde heute ein neuer Impfrekord gemeldet: Rund 115.000 Corona-Impfungen wurden innerhalb eines Tages verabreicht. Etwa 53.000 davon in Arztpraxen. Holetschek wertete das Ergebnis als großen Erfolg. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums haben sich bislang mehr als 4,1 Millionen Menschen über das Online-Portal BayIMCO für eine Corona-Impfung registriert. Insgesamt wurden mit Stand 9. April in Bayern 2.758.151 Impfungen verabreicht, darunter 1.924.001 Erstimpfungen und 834.150 Zweitimpfungen.