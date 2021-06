Klaus Ernst beschwört Linke, sich auf Kernthema zu besinnen

Nach parteiinternen Kontroversen mahnt der Linken-Abgeordnete Klaus Ernst seine Partei zur Fokussierung auf ihr Kerngeschäft. "Wir stehen für die soziale Gerechtigkeit", sagt er beim "Sonntags-Stammtisch" im BR. Dabei stellt er sich klar hinter Sahra Wagenknecht.

Die Linke beschließt an diesem Wochenende ihr Bundestagswahlprogramm. Während die Vorsitzenden auf dem Parteitag ihre finalen Reden hielten, äußerte sich der bayerische Spitzenkandidat Klaus Ernst am "Sonntags-Stammtisch" über den Zustand der Partei.

Eines sei nach dem Parteitag klar, sagte er: "Die Linke macht diesen Wahlkampf miteinander und nicht gegeneinander." Damit sorgte er in der Runde zunächst für Gelächter. "Den Eindruck kann man nicht unbedingt gewinnen", meinte Stammtisch-Moderator Hans Werner Kilz und bezog sich unter anderem darauf, dass einige Linken-Mitglieder den Ausschluss von Sahra Wagenknecht fordern.

Die Linke zwischen Personaldebatten und Wahlkampf

Doch Klaus Ernst bekräftigte: "Das kriegen wir hin." Die Rede von Parteichefin Susanne Henning-Wellsow sei das richtige Signal gewesen. "Das ist eine Orientierung hin zum Kern der Linken", sagte er. "Und der Kern der Linken besteht ja nun darin, dass wir uns um soziale Gerechtigkeit bemühen." Damit habe die Linke dann auch Chancen im Wahlkampf. "Die Grünen sind für die Umweltpolitik, wir für die soziale Gerechtigkeit."

Der Bundestagsabgeordnete kritisierte, dass sich seine Partei zuletzt zu sehr mit sich selbst beschäftigt habe. Er zeigte sich erschüttert darüber, dass viele Arbeiterinnen und Arbeiter inzwischen die AfD anstelle der Linkspartei wählen. Dabei vertrete die Linke die abhängig Beschäftigten, die laut Klaus Ernst gerade jetzt in der Corona-Pandemie "die Gelackmeierten" seien.

Klaus Ernst stellt sich hinter Sahra Wagenknecht

"Die Menschen, für die wir uns einsetzen, sehen in uns zu einem viel zu großen Teil nicht mehr die Interessenvertretung", bemängelte er und schloss sich damit den Äußerungen von Sahra Wagenknecht an. Die Spitzenkandidatin der Linken in Nordrhein-Westphalen hatte mit ihrem aktuellen Buch für heftige Kontroversen innerhalb der Partei gesorgt.

"Ich gebe Sahra Wagenknecht in dieser Analyse absolut Recht", sagte Ernst. Dass ihr von mehreren Mitgliedern parteischädigendes Verhalten vorgeworfen und sogar ihr Parteiausschluss gefordert wird, bezeichnete er als seinen Ärger der Woche. "Das war ungefähr so, als würde die Firma ,Müllermilch’ mit dem Slogan auftreten, unsere Milch ist sauer", meinte Ernst. "Sowas macht man nicht. Das hat kein Hirn. Jüngere Parteimitglieder müssten verstehen, dass es nicht nur um die Durchsetzung gewisser Vorstellungen gehe, sondern auch darum, am Ende gewählt zu werden.

"Wir sind kein Mädchenpensionat"

Klaus Ernst stellte sich auch hinter Oskar Lafontaine, der parteiintern ebenfalls für Unmut gesorgt hat. Denn Lafontaine riet öffentlich von der Wahl des Spitzenkandidaten der Linken im Saarland ab. "Mein Gott, wir sind auch kein Mädchenpensionat", sagte Klaus Ernst dazu. "Bei uns gibt es auch Leute, die man vielleicht unter besonderen Dingen betrachten muss, und überlegen muss, stellt man sie auf oder nicht."

Das sei bei allen Parteien so und daher kein besonderes Problem der Linken. Auch auf dem Parteitag sei Ernst "nicht über jeden Satz erfreut, der da so fällt", meinte er. Welche Sätze er damit genau meint, ließ er allerdings offen.