Klaus-Augenthaler-Stadion in Vilshofen wird eingeweiht

In Vilshofen (Lkr. Passau) wird dieses Wochenende das Klaus-Augenthaler-Stadion eingeweiht. Der FC Vilshofen ist der Heimatverein des Namensgebers. Der heute 61-jährige kommt aus Vilshofen und wurde 1990 Fußball-Weltmeister. Die dreitägigen Feierlichkeiten starten am Freitagabend mit der Bayern1-Disco.

Ehrenamtliche bauten Stadion mit auf

Das neue Stadion an der Kloster-Mondsee-Straße ist in knapp zweijähriger Bauzeit entstanden - und das mit viel Eigenleistung. Vor allem am Funktionsgebäude, das in den Vereinsfarben Grün-Weiß erstrahlt, haben viele Ehrenamtliche mitgearbeitet.

"Ich habe in den vergangenen zwei Jahren etwa 1.500 Stunden hier verbracht. Besonders in den letzten Tagen gab es noch brutal viel zu tun." Hans Wallner, 2. Vorstand FC Vilshofen

Die Kosten für Platz und Funktionsgebäude belaufen sich auf insgesamt knapp zwei Millionen Euro. Den Großteil übernimmt die Stadt Vilshofen. Mit etwa 300.000 Euro beteiligt sich der Fußballclub FC Vilshofen.

Neues Stadion trotz Kreisliga

Der Umzug in den Westen der Donaustadt war notwendig geworden, weil auf dem alten Fußballplatz am Rennbahngelände die neue Berufsschule entsteht. Hier hatte der Traditionsverein knapp 100 Jahre seine Spiele ausgetragen. Mit dem neuen Vereinsheim investiert der FCV in die Zukunft.

"Man darf das nicht kurzfristig sehen. Klar spielen wir aktuell in der Kreisliga. Aber es ist wichtig, dass man die eigenen jungen Leute an den Verein binden kann. Und in so einem Stadion muss es einfach Spaß machen zu spielen." Edi Kurz, Vereinsvorstand