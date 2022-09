Klassische Musik für Jung und Alt: KLASSIKhautnah in Dinkelsbühl

Wie führt man Kinder und Jugendliche an klassische Musik heran? Die Dinkelsbühlerin Monika Hoenen hat als Antwort 2008 einen ganzen Konzerttag iniitiert: "KLASSIKhautnah" soll vor allem Schülerinnen und Schülern die klassische Musik näherbringen.

Ein Tag, drei Konzerte

Drei Konzerte werden über den Tag verteilt gespielt. Zwei davon direkt am Vormittag für insgesamt 1.200 Schülerinnen und Schüler. Damit soll der jungen Generation die klassische Musik und allgemein Musik schmackhaft gemacht werden. Am Abend findet dann das dritte Konzert für die Öffentlichkeit statt.

Highlight auch für Orchestermitglieder

Auf der Bühne stehen mehr als 50 Musikerinnen und Musiker. Junge Orchestermitglieder sind entweder Studierende an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl oder machen teilweise seit ihrer Schulzeit mit. Sie kommen auch nach mehr als zehn Jahren zurück nach Dinkelsbühl, um zwei Tage lang intensiv zu proben und einen Konzerttag zu spielen. Andere "alte Hasen" sind Lehrer in der Berufsfachschule oder Berufsmusiker aus ganz Deutschland oder der Welt. Ein paar Künstler sind zum Beispiel extra aus Venezuela angereist, um bei "KLASSIKhautnah" Geige zu spielen.

Solocellist Wen-Sinn Yang und ukrainische Sandkünstlerin

Unterstützt wird das Sinfonieorchester von einem berühmten Solocellisten: Wen-Sinn Yang war 16 Jahre im BR Sinfonieorchester und arbeitet nun als Musikprofessor in München. Um mehrere Sinne anzusprechen werden er und das gesamte Orchester von einer ukrainischen Sandkünstlerin begleitet, erklärt Organisatorin Monika Hoenen. Während der Konzerte formt diese Sandkunstwerke, die auf die Wand projiziert werden.

Motto "Courage"

"KLASSIKhautnah" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Courage": Zum einen wegen 1.700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland, zum anderen wegen des 125-jährigen Jubiläums des Kinderzechfestspiels. Bei diesem für Dinkelsbühl wichtigen Jahresereignis spielt nämlich Courage, also Herz, Verstand und Tapferkeit, eine wichtige Rolle, erklärt Monika Hoenen.