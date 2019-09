Klassische Musik: Festival der Nationen lockt Jung und Alt

Die Kur- und Kneippstadt Bad Wörishofen wird bis zum ersten Oktoberwochenende Anlaufpunkt für Fans klassischer Musik. Am Abend beginnt das Festival der Nationen, zu dem wieder Topstars der Klassik erwartet werden.

Festival der Nationen am Sonntag: "Auf den Spuren Giuseppe Verdis"

Der gesamte Sonntag steht beim Festival der Nationen im Zeichen des italienischen Komponisten Verdi. Beim Fest im Fest, dem "Musikfest Klassik für alle" lautet das Motto "auf den Spuren Giuseppe Verdis". Mit dabei sind unter anderem das Bläser-Ensemble "Blechschaden" sowie eine Bad Wörishofer Kindergruppe, die den "Tanz der Zigeuner" aus der Oper La Traviata aufführen wird. Einer der Höhepunkte dürfte zweifellos der Sonntagabend werden: Sopranistin Diana Damrau wird im Rahmen des Konzerts "Verdissimo" gemeinsam mit Bariton Vitali Bilyy auf der Bühne stehen.

Russische Nacht mit Werken von Peter Tschaikowsky

Bereits am Samstagabend gestaltet der Violinist Nemanja Radulovic gemeinsam mit Lionel Martin am Violoncello, dem vbw Festivalorchester und Werken von Peter Tschaikowsky eine Russische Nacht. Das Festivalorchester mit Musikern im Alter von 11 bis 17 Jahren sei die musikalische "Nationalmannschaft Bayerns", sagen die Veranstalter. Junge Talente müssen sich für die Teilnahme in dem Festivalorchester im Vorfeld qualifizieren, um dann in Bad Wörishofen mit Klassik-Stars auf der Bühne zu stehen.

Festivalorchester gibt vorab Konzert für Schulklassen

Schon einen Tag vor dem offiziellen Start des Festivals gab das Festivalorchester ein eigenes Konzert für Schulklassen aus Schwaben. Auf dem Programm stand eine kleine Reise durch die Orchestermusik. Ein Instrument nach dem anderen kam dabei an die Reihe. Mit viel Freude beteiligten sich die Schüler im Publikum am Erraten von Musikstücken und Opern-Figuren.

Weitere Highlights beim Festival der Nationen

Weiter auf dem Festival-Programm steht am Montag ein Konzert für Kinder, aufgeführt wird der Karneval der Tiere. Am Mittwoch sind die Bamberger Symphoniker zu Gast und der Donnerstag wird ein Tag für Wagner-Fans. Das Festival der Nationen in der Kneippstadt Bad Wörishofen endet am 6. Oktober.