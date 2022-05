Klassik mit Boxhandschuhen - Augsburger Mozartfest startet

Das Motto heuer: "state of the art" – in etwa "Stand der Kunst", mit allem also, was die klassische Musik aktuell an außergewöhnlichen Hörerlebnissen zu bieten hat. Die frisch renovierte Konzertorgel im Kongress am Park wird dabei erstmals beim Mozartfest eine gewichtige Rolle spielen. Festivalleiter Simon Pickel freut sich auf den US-amerikanischen Organisten Cameron Carpenter, "der Rockstar der Orgel der Gegenwart“, wie er sagt.

Neue Formate - ohne Corona-Einschränkungen

Der Leiter des Mozartfests hat Musiker aus der ganzen Welt eingeladen, mit der Bitte ihre Sicht auf Mozart zu präsentieren und auch moderne Formate auszuprobieren: "Wir haben das Chamber Orchestra da, eines der besten Orchester der Welt mit Francoise Leleux und Mozartarien und einen Box-Salon, bei dem wir auf der Brechtbühne im Gaswerk zu Gast sind, das wird sicher das außergewöhnlichste Format des Mozartfests", meint Pickel. Vor allem deshalb, weil dabei - zu klassischer Klaviermusik - zwei Boxer gegeneinander in den Ring steigen werden. Simon Pickel setzt als künstlerischer Leiter bewusst auf neue Formate. Bei aller Aufbruchsstimmung ist Pickel aber auch froh, dass überhaupt wieder Konzertveranstaltungen möglich sind, ohne Corona-Einschränkungen, "entspannt und auf allerhöchstem Niveau“.

"Heimspiel" für Sarah Christian und Maximilian Hornung

Die Violinistin und Augsburger Lokalmatadorin Sarah Christian sieht das ähnlich, sie wird zusammen mit Maximilian Hornung am Cello am Freitagabend das Klassikfestival eröffnen - mit Stücken von Mozart, Beethoven und Schostakowitsch, im Rokoko-Ambientes des Kleinen Golden Saals: "Ich kann es überhaupt nicht erwarten, wir haben so viel Energie angestaut, die letzten zwei Jahre“. Und gerade mit der von ihnen selbst geprägten Kammermusikreihe "Freistil" innerhalb des Mozartfestes sei es immer etwas Besonderes, fügt Hornung lachend hinzu: "Wir sind aus Augsburg - natürlich ist das ein Heimspiel für uns“, er habe schon als Schüler im Kleinen Goldenen Saal seine ersten Konzerte absolviert.

Von Kammermusik bis zum großen Orchester

Ein breit gefächertes Programm soll die Klassikfans zurück in den Konzertsaal holen: Der israelische Mandolinen-Virtuose Avi Vital präsentiert auf seinem Instrument Violinkonzerte von Mozart, die britische Saxophonistin Jess Gillam spielt Stücke von Astor Piazzolla und Kurt Weill und der Chor des Bayerischen Rundfunks bringt Mozarts Krönungsmesse zur Aufführung, zusammen mit der Akademie für Alte Musik aus Berlin.

Das Mozartfest, veranstaltet von der Stadt Augsburg, läuft noch bis 28. Mai. Karten sind noch im Vorverkauf und an den Abendkassen erhältlich. Hier gibt es mehr Info.

