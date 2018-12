Klassik-Konzert für junge Familien

Mozart um die Mittagszeit. In der Fürther Stadthalle spielt das Trio Modéré vor nahezu ausverkauftem Haus. Das Publikum ist ungewöhnlich für ein klassisches Konzert. Es sind Eltern mit Babys und Kleinkindern. Stefanie Pickel ist mit Freunden und ihren neun Monate alten Zwillingen hergekommen. Das Babykonzert ist für sie eine Premiere. Ebenso wie für Manuela Ritter. Sie ist Mutter einer acht Monate alten Tochter und freut sich auf ein wenig gemeinsame Zeit mit Mann und Kind.

„Ich bin gespannt auf die Atmosphäre, die hoffentlich entspannt sein wird. Da ist es sicherlich auch nicht schlimm, wenn das ein oder andere Baby mal quäkt oder meckert.“ Manuela Ritter, Mutter

Brabbeln, glucksen, singen, weinen. Beim Babykonzert ist alles erlaubt. Niemanden stören die Geräusche der Kleinen. Auf die konzertübliche Bestuhlung wird bewusst verzichtet. „Klassik auf der Krabbeldecke“ lautet das Motto. Während die Eltern die Musik genießen, können die Kids die Umgebung entdecken. Die größeren Kinder tanzen, die kleinen machen ein Nickerchen - ganz nach Lust und Laune.

Babykonzerte in sieben deutschen Städten

Die Idee zu den Babykonzerten hatte Saskia Dürr vor ein paar Jahren. Sie hatte von Schnullerkonzerten in Zürich gehört. Da sie nicht in die Schweiz fahren konnte, holte sie das Event kurzerhand nach Deutschland. Das erste Konzert fand in München statt und war sofort ausverkauft. Mittlerweile fungiert Saskia Dürr als Franchise-Unternehmerin in sieben deutschen Städten. Neben München und Fürth gibt es die Babykonzerte in Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt am Main und Stuttgart.

Profimusiker spielen für Babys

Ein Stück Kulturbereicherung sollen die Babykonzerte für junge Familien sein. Und zwar mit einem kurzweiligen Repertoire. Die Profimusiker spielen neben Klassikern von Bach, Mozart und Händel auch Ausgefalleneres - wie zum Beispiel argentinische Rhythmen.

"Die Stücke, die ich auswähle, sollen nicht zu lang und außerdem abwechslungsreich sein. Es dürfen auch verschiedene Gefühle zum Ausdruck kommen. Ich bin der Meinung, dass kleine Kinder sich nicht nur nette Kinderstücke anhören sollen, sondern dass da auch mal echte Emotionen in der Musik vorkommen dürfen." Helen Kluge, Saxophonistin

Etwa 45 Minuten dauert das Babykonzert. Für die kleinen Musikfreunde ist der Eintritt gratis. Die Erwachsenen kostet der Musikgenuss 17 Euro. Im Januar ist das nächste Babykonzert in Fürth.

Für Manuela Ritter steht jetzt schon fest: Sie werden sicher wieder mit dabei sein, auch wenn ihre Tochter Elisa dieses Mal den größten Teil des Konzerts verschlafen hat. Offenbar scheint sie die Musik als sehr beruhigend empfunden zu haben.