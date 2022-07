Klassik am Odeonsplatz: Filmmusik trifft auf Romantik

Klassikstars statt Mörderjagd – der kommende Sonntagabend steht für Tatortkommissarin Maria Furtwängler ganz im Zeichen der Musik. Vor der prächtigen Kulisse des Münchner Odeonsplatzes führt sie erstmals live durch einen Abend mit Filmmusik – gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Sir Simon Rattle. Sie habe seit ihrer Kindheit ein inniges Verhältnis zu Musik, so Furtwängler in einem Interview, mit Musik verbinde sie Erlebnisse tiefer Ergriffenheit. Bereits ihr Großonkel, Wilhelm Furtwängler, war ein berühmter Dirigent. Ihre liebste Filmmusik: die Titelmelodie aus Star Wars. Auch die steht selbstverständlich auf dem Programm des Symphonieorchesters - Gänsehaut-Momente fürs Publikum sind also garantiert.

Dirigent Simon Rattle gibt seinen Einstand bei Klassik am Odeonsplatz

Auch für ihn wird der Abend eine Premiere: Dirigent Sir Simon Rattle. Denn er hat zwar schon überall auf der Welt dirigiert – nicht aber auf dem Odeonsplatz. Den Platz hat Rattle diese Woche zwar schon bei Abendlicht inspiziert, wie aber Klang und Atmosphäre des Open-Air –Konzertes sein werden, darauf ist er sehr gespannt. "You can never tell, untill you are there", so Rattle wörtlich.

Derzeit ist Rattle Chefdirigent des London Symphony Orchestra und nur zu Besuch in München, in einem Jahr wird er für länger kommen: dann übernimmt er die Leitung des Symphonieorchesters des BR. Das sei eines der besten Orchester der Welt, betont Rattle im BR Klassik-Interview, mit dem er gleich mal Neues ausprobiert: denn viele der Werke, die auf dem Programm stehen, spielt das Orchester tatsächlich zum ersten Mal. Sie seien ideal, um das Orchester richtig zur Geltung zu bringen, schwärmt Rattle. Er habe Kino immer geliebt - Musik sei dabei gar nicht wegzudenken. Außerdem sei das Musik, mit der wir alle groß geworden seien: Star Wars, Robin Hood, E.T.

Auftakt mit Geigerin Veronika Eberle aus Donauwörth

Eröffnet wird das Konzertprogramm am Sonntagabend mit Musik aus dem Filmklassiker Ben Hur. Der Film wurde 1960 mit elf Oscars ausgezeichnet, unter anderem für die Musik von Miklos Rozsa. Der ungarisch-amerikanische Komponist, Chemiker und Volksliedsammler Rozsa war damals einer der wichtigsten Komponisten Hollywoods – schrieb aber auch andere Orchesterwerke. Sein Violinkonzert wird Geigerin Veronika Eberle aus Donauwörth am Sonntag spielen (live im Radio auf BR-Klassik ab 20.04 Uhr). Sie habe das Werk vorher gar nicht gekannt, so die international erfolgreiche Solistin im Gespräch mit dem BR, sei aber völlig begeistert. Auf Filmmusik werde in der Klassikszene oft herabgesehen, so Eberle weiter, völlig zu Unrecht. Für sie ist klar: "Rosza ist einer der ganz Großen, ein sensationeller Komponist." Wobei Rosza definitiv nicht der einzige "ganz Große" an diesem Abend sein wird.

Musik aus Stars Wars, Harry Potter und Robin Hood

Nach der Pause erklingt erst einmal Maria Furtwänglers Lieblings-Filmmusik: die Titelmelodie von Star Wars, gefolgt von Melodien aus Harry Potter – Klänge, die bei vielen im Publikum den Impuls zum Mitsummen auslösen dürften. Komponiert hat sie Filmmusik-Gigant John Williams - er war es, der in den 1970er Jahren satten Orchestersound in die Kinos zurückbrachte und nicht nur für die Star-Wars-Musik mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Er bekam ihn auch für “Anatevka”, “Der weiße Hai”, “E.T. - Der Außerirdische” und “Schindlers Liste”.

Williams selber äußerte sich sehr bescheiden über seine Musik – sie sei ja nur kommerziell. Für Dirigent Simon Rattle allerdings ist klar: John Williams schreibt Melodien, die für immer im Ohr bleiben. Nach Titeln aus Tom und Jerry (Komponist Scott Bradley) und Robin Hood (Komponist Erich W. Korngold) steht deshalb noch einmal John Williams auf dem Programm: mit Musik aus E.T. und Indiana Jones. Ein fulminantes Finale!

Klassik am Odeonsplatz – Höhepunkt im Münchner Kultur-Sommer

Seit Sommer 2000 gehört der Odeonsplatz an einem Wochenende im Juli den beiden Top-Orchestern der Stadt: den Münchner Philharmonikern und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Weltberühmte Klassik-Stars locken seitdem ein großes Publikum nach München – nach einem Corona-bedingten Zögern im letzten Jahr waren die Karten heuer wieder schnell ausverkauft. Wer leer ausgegangen ist, braucht allerdings trotzdem nicht zu verzichten: das Konzert des Symphonieorchesters des BR wird am Sonntag live im Fernsehen übertragen, nach dem Tatort (in dem nicht Maria Furtwängler ermittelt) ab 21.45 Uhr im ERSTEN, außerdem im Stream auf BR-Klassik.de und im Hörfunk auf BR-Klassik.

Münchner Philharmoniker mit romantischem Programm

Auch das Konzert der Münchner Philharmoniker am Samstagabend überträgt der BR live im Stream auf BR-Klassik.de. Daniel Harding dirigiert Tschaikowskys Violinkonzert in D-Dur mit Star-Geiger Leonidas Kavakos und die bekannte "Sinfonie aus der Neuen Welt" von Antonin Dvorak.

Und zum Schluss: das Wetter

Neben perfekter Planung für ein Open-Air-Event die wichtigste Frage: wird der Abend sommerlich lau oder eben nicht. Das scheint für dieses Mal ganz gut zu funktionieren. Zwar werden die Abende wohl relativ kühl bei Werten unter 20 Grad – dafür sind bisher aber weder Gewitter noch Regen angesagt. Es ist also alles bereit für einen fulminanten Abend.