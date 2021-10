Klassenfahrten: Schulen planen sehr zögerlich

Hohe Inzidenzen und strenge Hygieneregeln bremsen die Schulen bei der Organisation von Klassenfahrten aus. Nach Angaben des bayerischen Jugendherbergverbandes haben Schulklassen in diesem Jahr nur 100.000 Übernachtungen in Jugendherbergen gebucht, genauso wenige wie 2020. Für das kommende Jahr erwartet der Verband einen Anstieg auf rund 180.000 Übernachtungen – vor Corona waren es allerdings 380.000. Dabei täte eine Auszeit den Schülerinnen und Schülern nach dem langen Lockdown im vergangen Jahr jetzt besonders gut.

Nachholbedarf beim sozialen Miteinander

"Es macht sehr viel Spaß, dass man auch mal ein bisschen länger von zu Hause weg ist“, erzählt zum Beispiel die 11jährige Emily. Sie kommt aus Vaterstetten und ist mit ihrer Klasse gerade in der Jugendherberge in Garmisch-Partenkirchen.

Jeden Tag stehen für die sechste Klasse Ausflüge oder Wanderungen auf dem Programm. "Die Nachtwanderung mit den Fackeln war besonders cool", erzählt Emilys Klassenkamerad Raphael. Die Kinder freuen sich darüber, unterwegs zu sein, etwas Anderes zu erleben als Familienalltag und Schule. Den meisten Nachholbedarf hätten sie aber beim sozialen Miteinander, beobachtet Klassenlehrer Christian Pecho: "Nachmittags wollen die Kinder immer in der Jugendherberge bleiben und einfach beieinander sein. Oder am Abend beieinandersitzen und Quatsch machen. Das genießen sie jetzt sehr viel mehr als vor Corona." Der Lehrer spürt aber auch, dass einige Kinder nach der langen Phase des Distanzunterrichts Schwierigkeiten haben. Manche Kinder müssten sich erst wieder in der Gruppe zurechtfinden, müssten neu lernen, sich durchzusetzen. Andere, mit Kritik umzugehen.

Hygieneplan der Schulen gilt auch auf Klassenfahrten

Auch sonst ist diese erste Klassenfahrt nach dem Lockdown ein bisschen anders, wegen der vielen Hygienemaßnahmen. "Die Masken und das Testen sind wir jetzt zwar schon gewohnt, aber ohne wär’s trotzdem besser", findet der 11-jährige Max. Denn auf Klassenfahrten bleibt der Hygieneplan der Schulen gültig: Die Schülerinnen und Schüler müssen dreimal die Woche einen Selbsttest machen, sie müssen Abstand halten und in Innenräumen Maske tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich hat jede Jugendherberge ihr eigenes Hygienekonzept. In Garmisch-Partenkirchen bekommt jede Schulklasse einen eigenen Zeit-Slot für das Mittagessen und einen eignen Seminarraum, in dem nur sie sich aufhalten darf. So sollen Kontakte so weit wie möglich minimiert werden.

Teilnahme an Klassenfahrten bleibt freiwillig

Aufgrund der Corona-Situation hat das Kultusministerium die Vorgaben geändert: Die Teilnahme an einer Klassenfahrt ist momentan freiwillig, auch für Lehrkräfte. Zudem werden die Schulen dazu angehalten, bei der Buchung von Klassenfahrten auf günstige Storno-Bedingungen zu achten. Auch diese Vorgaben lassen die Schulen bei den Planungen wohl zögern. Lehrer Christian Pecho ist trotzdem überzeugt, dass Kinder und Jugendliche von einer Klassenfahrt profitieren: "So ein intensives Gemeinschaftserlebnis können wir Ihnen an der Schule, wo ja auch Masken- und Abstandsregeln herrschen, eben nicht bieten".