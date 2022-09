Klarinetten im Wert von 32.400 Euro aus Musikakademie gestohlen

Am Freitag sind nach einer Musik-Veranstaltung in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg sechs hochwertige Klarinetten verschwunden. Der Polizei zufolge haben die Blasinstrumente einen Wert von etwa 32.400 Euro.

Noch führt keine Spur zu den Tätern

Der Diebstahl muss sich laut Polizeiinspektion Hammelburg im Anschluss an eine größere Musikveranstaltung ereignet haben, an welcher über 100 Menschen teilnahmen. Die Klarinetten befanden sich in einem unversperrten Proberaum und waren alle jeweils in einem kleinen Koffer gelagert.

Bislang fehlen jegliche Hinweise auf den oder die Täter. Polizeibeamte vor Ort konnten keinerlei Aufbruchspuren feststellen. Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet nun um sachdienliche Hinweise.